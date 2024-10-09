В РЭО рассказали о важнейших нормативно-правовых актах в отрасли ТКО

Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил, что в начале реформы не было никаких нормативно-правовых актов и понимания того, какие объекты и где необходимо строить. Не было даже информации об объемах отходов в России. Сейчас же ежегодно выходит большое количество НПА, направленных на совершенствование системы обращения с ТКО и формирование экономики замкнутого цикла. Об этом пишет портал newsnn.ru.