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Posted 9 октября, 11:32

Published 9 октября, 11:32

Modified 9 октября, 11:32

Updated 9 октября, 11:32

В РЭО рассказали о важнейших нормативно-правовых актах в отрасли ТКО

В РЭО рассказали о важнейших нормативно-правовых актах в отрасли ТКО

9 октября 2024, 11:32
Фото: reo.ru
На сессии «Нормативное регулирование отрасли обращения с ТКО: итоги 2024 года и планы на будущее», которая прошла 8 октября на Российском экологическом форуме (РЭФ), обсуждались главные нормативно-правовые акты, принятые за прошедший год.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил, что в начале реформы не было никаких нормативно-правовых актов и понимания того, какие объекты и где необходимо строить. Не было даже информации об объемах отходов в России. Сейчас же ежегодно выходит большое количество НПА, направленных на совершенствование системы обращения с ТКО и формирование экономики замкнутого цикла. Об этом пишет портал newsnn.ru.

Алексей Макрушин, заместитель гендиректора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой, добавил, что принятый порядок разработки территориальных схем даст возможность лучше формировать схемы потоков ТКО.

В этом году были приняты изменения в Постановление Правительства РФ № 484. Они касаются освобождения от НДС, правил предоставления субсидий на облеты с использованием БПЛА, а также изменения в Постановление Правительства РФ № 1300, которые коснулись возможности создания контейнерных площадок без оформления земельных участков.

На данный момент РЭО помогает в разработке законопроекта об обращении с отходами на труднодоступных территориях и законопроекта об отходах строительства и сноса. Также разрабатывается проект постановления Правительства РФ о правилах обращения с ТКО.

В проработке на данный момент также находятся законопроекты о регулировании деятельности по компостированию, об электронных площадках по торговле вторсырьем из ТКО и о создании государственной системы обращения с отходами. Идет работа также над приказами Минприроды РФ о правилах инвентаризации объектов размещения ТКО и о внесении изменений в состав данных, которые размещают во ФГИС УТКО.

В этом году РЭФ проходит с 7 по 9 октября и включает в себя деловую программу и молодежный день. За организацию форума отвечают Российский экологический оператор, Министерство природных ресурсов и экологии РФ и Правительство РФ.

#Общество
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