В РЭО рассказали о важнейших нормативно-правовых актах в отрасли ТКО

Posted 9 октября, 11:32
Published 9 октября, 11:32
Modified 9 октября, 11:32
Updated 9 октября, 11:32
Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил, что в начале реформы не было никаких нормативно-правовых актов и понимания того, какие объекты и где необходимо строить. Не было даже информации об объемах отходов в России. Сейчас же ежегодно выходит большое количество НПА, направленных на совершенствование системы обращения с ТКО и формирование экономики замкнутого цикла. Об этом пишет портал newsnn.ru.
Алексей Макрушин, заместитель гендиректора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой, добавил, что принятый порядок разработки территориальных схем даст возможность лучше формировать схемы потоков ТКО.
В этом году были приняты изменения в Постановление Правительства РФ № 484. Они касаются освобождения от НДС, правил предоставления субсидий на облеты с использованием БПЛА, а также изменения в Постановление Правительства РФ № 1300, которые коснулись возможности создания контейнерных площадок без оформления земельных участков.
На данный момент РЭО помогает в разработке законопроекта об обращении с отходами на труднодоступных территориях и законопроекта об отходах строительства и сноса. Также разрабатывается проект постановления Правительства РФ о правилах обращения с ТКО.
В проработке на данный момент также находятся законопроекты о регулировании деятельности по компостированию, об электронных площадках по торговле вторсырьем из ТКО и о создании государственной системы обращения с отходами. Идет работа также над приказами Минприроды РФ о правилах инвентаризации объектов размещения ТКО и о внесении изменений в состав данных, которые размещают во ФГИС УТКО.
В этом году РЭФ проходит с 7 по 9 октября и включает в себя деловую программу и молодежный день. За организацию форума отвечают Российский экологический оператор, Министерство природных ресурсов и экологии РФ и Правительство РФ.