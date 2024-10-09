В рамках ПМГФ-2024 «АБС Электро» заключила соглашения о стратегическом партнерстве

Posted 9 октября, 07:24
Published 9 октября, 07:24
Modified 9 октября, 07:24
Updated 9 октября, 07:24
Первое соглашение подписано с ООО «Электротяжмаш-Привод» в рамках реализации конкурентного отбора мощности для проектов модернизации тепловых электростанций на 2025 год (КОММод).
Данный документ предполагает сотрудничество в области комплексной поставки устройства безударного плавного включения, а также преобразователей частоты для электродвигателей и генераторов, пишет newsnn.ru.
Подписи под соглашением поставили председатель совета директоров «АБС Электро» Ирина Харисова и председатель совета директоров «Электротяжмаш-Привод» Елена Устинова.
Как отметила Ирина Харисова, «АБС Электро» активно развивает сотрудничество с ведущими электротехническими компаниями России. Последовательное расширение партнерских отношений способствует масштабированию производственных, технологических и финансовых задач, что, в свою очередь, позволяет повысить общую эффективность компании.
Второй договор был заключен с акционерным обществом «Научно-исследовательское предприятие общего машиностроения». Документ подписали директор московского филиала ВНИИР Дмитрий Фомичев и генеральный директор АО «НИПОМ» Иван Казаченко.
Этот документ создаст условия для углубления сотрудничества в области комплексных поставок частотно-регулируемых приводов в блочно-модульных сооружениях на объектах ПАО «Газпром».
Группа компаний «АБС Электро» включает в себя предприятия с различными профилями, которые занимаются проектированием и производством множества видов электротехнического оборудования, а также реализацией систем автоматизации и защиты. Помимо этого, они специализируются на проектировании, строительстве, инженерном оснащении и комплектации энергетических объектов, предлагая целостные решения для промышленных нужд.
Производственные мощности и офисы группы «АБС Электро» расположены в Чебоксарах, Москве и Санкт-Петербурге.