В рамках ПМГФ-2024 «АБС Электро» заключила соглашения о стратегическом партнерстве

Группа компаний «АБС Электро» включает в себя предприятия с различными профилями, которые занимаются проектированием и производством множества видов электротехнического оборудования, а также реализацией систем автоматизации и защиты. Помимо этого, они специализируются на проектировании, строительстве, инженерном оснащении и комплектации энергетических объектов, предлагая целостные решения для промышленных нужд.