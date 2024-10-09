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Posted 9 октября, 09:40

Published 9 октября, 09:40

Modified 9 октября, 09:40

Updated 9 октября, 09:40

Ученые представили новую разработку в сфере хранения энергии

Ученые представили новую разработку в сфере хранения энергии

9 октября 2024, 09:40
Фото: Изображение Midjourney
Команда исследователей из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии добилась серьезного прорыва в области аккумуляторных технологий, создав батарею на основе пищевых кислот. Эти вещества можно извлечь из пищевых отходов, таких как вино и конфеты.

Как передает newkhakasiya.online, открытие имеет огромное значение, поскольку исследователи обнаружили замену графиту. Этот материал широко используется при производстве литийионных аккумуляторов, но при этом наносит значительный вред экологии. Ученые в своей работе вместо графита использовали соединения из винной и яблочной кислот. Эта разработка стала доступной и экологически чистой альтернативой графиту.

Эксперименты показали, что новая технология превосходит по своей эффективности традиционные литийионные аккумуляторы. Батарея на основе пищевых кислот способна хранить больше энергии и реже нуждается в подзарядке. В будущем она может найти широкое применение в производстве различных устройств, включая смартфоны и электромобили, а также в промышленном секторе.

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