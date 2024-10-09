Ученые представили новую разработку в сфере хранения энергии

Эксперименты показали, что новая технология превосходит по своей эффективности традиционные литийионные аккумуляторы. Батарея на основе пищевых кислот способна хранить больше энергии и реже нуждается в подзарядке. В будущем она может найти широкое применение в производстве различных устройств, включая смартфоны и электромобили, а также в промышленном секторе.