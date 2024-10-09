Ученые представили новую разработку в сфере хранения энергии

Posted 9 октября, 09:40
Published 9 октября, 09:40
Modified 9 октября, 09:40
Updated 9 октября, 09:40
Как передает newkhakasiya.online, открытие имеет огромное значение, поскольку исследователи обнаружили замену графиту. Этот материал широко используется при производстве литийионных аккумуляторов, но при этом наносит значительный вред экологии. Ученые в своей работе вместо графита использовали соединения из винной и яблочной кислот. Эта разработка стала доступной и экологически чистой альтернативой графиту.
Эксперименты показали, что новая технология превосходит по своей эффективности традиционные литийионные аккумуляторы. Батарея на основе пищевых кислот способна хранить больше энергии и реже нуждается в подзарядке. В будущем она может найти широкое применение в производстве различных устройств, включая смартфоны и электромобили, а также в промышленном секторе.