Скандал в белгородском футболе: почему не состоялся финальный матч?

Однако за день до намеченной игры команда «СтройГарант» сообщила о переносе матча на футбольное поле ГБУ «СШОР № 1 Белгородской области» по неясным причинам. В то же время, руководство стадиона спортивной школы №1 отказало в проведении матча в Белгороде из-за несвоевременного согласования плана мероприятий по обеспечению порядка и безопасности, что должно было быть сделано за 10 дней до события.