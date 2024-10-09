Скандал в белгородском футболе: почему не состоялся финальный матч?

Posted 9 октября, 14:24
Published 9 октября, 14:24
Modified 9 октября, 14:26
Updated 9 октября, 14:26
В рамках заключительного тура чемпионата Белгородской области по футболу сезона 2024 года был запланирован матч между командами «Химик» из Шебекино и «СтройГарант» из Белгорода. Согласно расписанию, игра должна была состояться 5 октября 2024 года в Короче. Информацию о проведении матча заранее опубликовали на официальном сайте областной федерации футбола и в различных социальных сетях.
Однако за день до намеченной игры команда «СтройГарант» сообщила о переносе матча на футбольное поле ГБУ «СШОР № 1 Белгородской области» по неясным причинам. В то же время, руководство стадиона спортивной школы №1 отказало в проведении матча в Белгороде из-за несвоевременного согласования плана мероприятий по обеспечению порядка и безопасности, что должно было быть сделано за 10 дней до события.
После появления сообщения об отмене игры, болельщики не сдерживали своих эмоций. Как отметила Лилия Омельченко, многим вообще не понятны причины отмены игры. А Алексей Зуев рассказал, что приехал из Белгорода в Корочу и обнаружил пустой стадион.
В свою очередь болельщик Ваня Ковалив отметил, что команды готовы играть хоть где, на любом стадионе.
Во всё виновата федерация. Могла бы найти поле в области. Раз вас не устраивает Короча, а в Белгороде не разрешили. В Старом Осколе хорошее поле.
Ваня Ковалив
Свой комментарий оставил и Николай Иванович. По его словам, причина отмены матча заключается в том, что в прошлом году «СтройГарант» стал чемпионом, сместив команду «Химик» с первого места, которое она занимала долгие годы.
«Химик» стал третьим в прошлом году, уступив все игры «СтройГаранту». Однако в этом году «Химик» дважды обыграл «СтройГарант», и произошло это как раз на поле в Короче. Естественно, «СтройГарант» это никак не устраивает, и они решили попытать счастье обыграть «Химик» на другом поле, как раз на том, где обыгрывали их в прошлом году, попросив федерацию перенести матч в Белгород. Но сделали это слишком поздно. Федерацию футбола не смутило то, что игру пытаются перенести в последний момент, то, что болельщики проинформированы об игре в Короче.
Николай Иванович
Николай Иванович также выразил сожаление о том, что много болельщиков, приехав на стадион в Корочу, так и не поняли причины отмены главной игры сезона: «Что дальше — неизвестно? Причины отмены для всех банальны».
Чтобы прояснить ситуацию, журналисты Бел.Ру связались с президентом федерации футбола Белгородской области Денисом Шпилёвым. По его словам, как и в прошлом году, так и в этом, команда «СтройГарант» планировала проводить свои домашние матчи на стадионе в Белгороде, который находится в ведении «СШОР №1 Белгородской области».
Перед стартом чемпионата области, по известным причинам, был запрет на проведении официальных матчей региональных турниров в областном центре. В связи с этим белгородские клубы заявили для проведения своих домашних матчей стадион в Короче. За что большое спасибо коллегам из Корочи, которые, понимая обстановку, смогли все команды принять у себя.
Денис Шпилев
Шпилев добавил, что в дальнейшем, в связи со снятием запрета на проведение футбольных соревнований в Белгороде, руководство ФК «СтройГарант» приняло решение о возвращении на свой «домашний» стадион, чтобы сыграть на нём главный матч сезона с шебекинским «Химиком».
Стадион достаточно комфортный, игра вызвала бы значительный зрительский интерес, ожидалось достаточно много болельщиков как с одной стороны, так и с другой. Всем было бы удобно.
Денис Шпилев
4 октября руководство «СтройГаранта» предоставило в областную федерацию футбола согласованный план безопасности на матч, который подписал начальник УМВД России г. Белгорода и руководитель «СШОР №1 Белгородской области».
Шпилёв отметил, что вечером того же числа ФК «СтройГарант» получил уведомление от спортивной школы №1 Белгородской области об отказе в предоставлении стадиона для проведения игры.
Инициатором таких действий стала министр спорта Белгородской области Жигалова Н.Ю., ссылаясь на несвоевременное согласование плана безопасности. В связи с этим, матч был перенесён на более поздний срок, дату и место которого, возможно, знает руководитель спорта нашего региона.
Денис Шпилев