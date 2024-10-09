РЭО выявил ключевые проблемы регионов при реализации дорожных карт в сфере ТКО

Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев отметил, что одно из приоритетных направлений работы организации заключается во взаимодействии с регионами: местными властями и операторами. С многими регионами у РЭО установлены тесные и продуктивные связи, что способствует развитию зеленой экономики. При этом реализация дорожных карт по созданию инфраструктуры для обращения с ТКО продолжается в 42 регионах согласно установленному графику, пишет newsnn.ru.