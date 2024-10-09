РЭО выявил ключевые проблемы регионов при реализации дорожных карт в сфере ТКО

Posted 9 октября, 15:47
Published 9 октября, 15:47
Modified 9 октября, 15:47
Updated 9 октября, 15:47
На данном мероприятии обсуждали ключевые проблемы, связанные с неисполнением дорожных карт в регионах.
Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев отметил, что одно из приоритетных направлений работы организации заключается во взаимодействии с регионами: местными властями и операторами. С многими регионами у РЭО установлены тесные и продуктивные связи, что способствует развитию зеленой экономики. При этом реализация дорожных карт по созданию инфраструктуры для обращения с ТКО продолжается в 42 регионах согласно установленному графику, пишет newsnn.ru.
Буцаев также отметил наличие регионов-аутсайдеров, которые рискуют остаться без новых объектов для обращения с ТКО, относя их к категории «красной зоны».
По словам руководителя департамента ГЧП ППК «РЭО» Александры Головановой, которая была модератором сессии, с 2021 года РЭО заключил дорожные карты для создания объектов обращения с отходами с 75 регионами Российской Федерации в рамках инвестиционных и концессионных соглашений.
Среди ключевых проблем она отметила сложности в выборе земельных участков, задержки в проектировании и строительстве, трудности с привлечением финансирования в сроки, а также недочеты в подготовке проектно-сметной документации.
В 2024 году Российский экологический форум проходит с 7 по 9 октября. Программа включает молодежный день и деловую повестку. Организаторы мероприятия — РЭО, Правительство Российской Федерации, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.