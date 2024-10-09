РЭО призвал увеличить стипендиальный фонд программ образования в сфере ТКО

РЭО и университеты, входящие в консорциум, разрабатывают программы подготовки специалистов для экономики замкнутого цикла. Это должно помочь решить проблему дефицита кадров, который, по оценкам РЭО, составит 90 тысяч специалистов в ближайшие три года и около 300 тысяч рабочих мест в течение пяти лет. Буцаев добавил, что если учитывать смежные отрасли, такие как логистика, банковский сектор и сфера услуг, эта цифра может значительно возрасти.