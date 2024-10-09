РЭО призвал увеличить стипендиальный фонд программ образования в сфере ТКО

Posted 9 октября, 12:43
Published 9 октября, 12:43
Modified 9 октября, 12:43
Updated 9 октября, 12:43
Буцаев рассказал, что в сотрудничестве с ведущими вузами РЭО создал консорциум, нацеленный на формирование кадрового резерва для циклической экономики. Он подчеркнул, что для эффективного использования возобновляемых ресурсов необходимы специалисты высокой квалификации, передает mkset.ru.
Он также отметил, что требуется увеличение софинансирования тех учебных программ, где есть технологические партнеры, а распределение грантов нужно расширить на приоритетные для государства направления. Буцаев предложил расширить и стипендиальные фонды, чтобы привлечь больше молодых людей в эти образовательные программы. В дополнение к этому он призвал правительство рассмотреть возможность введения налоговых льгот для компаний, поддерживающих деньгами образовательные инициативы консорциума.
РЭО и университеты, входящие в консорциум, разрабатывают программы подготовки специалистов для экономики замкнутого цикла. Это должно помочь решить проблему дефицита кадров, который, по оценкам РЭО, составит 90 тысяч специалистов в ближайшие три года и около 300 тысяч рабочих мест в течение пяти лет. Буцаев добавил, что если учитывать смежные отрасли, такие как логистика, банковский сектор и сфера услуг, эта цифра может значительно возрасти.