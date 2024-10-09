Проблемную дорогу под Белгородом начали ремонтировать, но претензии остались

Posted 9 октября, 10:03
Published 9 октября, 10:03
Modified 9 октября, 10:03
Updated 9 октября, 10:03
Автомобилисты попросили, чтобы специалисты добавили разметку на автодорогу Белгород — Короча. По их словам, отремонтированная дорога якобы сделана плохо, а разметка спустя месяц после окончания работ так и не появилась на трассе.
«Они что, следующего лета ждут? Или Нового года, чтобы по сугробам проводить оставшиеся работы?» — спросила жительница.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил, что эта автодорога является федеральной, а её ремонт был запланировал только на 2025 год.
«Нам удалось договориться и при поддержке зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина перенести финансирование. Часть затрат взял на себя подрядчик, поэтому работы выполняют в этом году, но они ещё не закончены. Завершить укладку асфальта и другие работы планируется до конца октября, а с 1 по 10 ноября нанесут разметку», — объяснил глава региона.
Участники дорожного движения начали жаловаться на трассу Белгород — Короча ещё в начале 2024 года. У некоторых водителей бились диски и лобовые стёкла на авто. Спустя месяц, в феврале, дорогой заинтересовалась прокуратура, поскольку ездить на трассе стало опасно.