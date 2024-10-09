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Posted 9 октября, 10:03

Published 9 октября, 10:03

Modified 9 октября, 10:03

Updated 9 октября, 10:03

Трассу Белгород — Короча уже ремонтируют

Проблемную дорогу под Белгородом начали ремонтировать, но претензии остались

9 октября 2024, 10:03
Фото: Изображение Midjourney
Трассу Белгород — Короча уже ремонтируют

Автомобилисты ждут нормальную разметку на трассе Белгород — Короча

Сюжет
Новости Белгорода
Дорогу под Белгородом начали ремонтировать, однако водителей пока устраивает не всё. По словам белгородки, дорожники уже месяц не могут нанести разметку. Ситуацию объяснил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Автомобилисты попросили, чтобы специалисты добавили разметку на автодорогу Белгород — Короча. По их словам, отремонтированная дорога якобы сделана плохо, а разметка спустя месяц после окончания работ так и не появилась на трассе.

«Они что, следующего лета ждут? Или Нового года, чтобы по сугробам проводить оставшиеся работы?» — спросила жительница.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил, что эта автодорога является федеральной, а её ремонт был запланировал только на 2025 год.

«Нам удалось договориться и при поддержке зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина перенести финансирование. Часть затрат взял на себя подрядчик, поэтому работы выполняют в этом году, но они ещё не закончены. Завершить укладку асфальта и другие работы планируется до конца октября, а с 1 по 10 ноября нанесут разметку», — объяснил глава региона.

Участники дорожного движения начали жаловаться на трассу Белгород — Короча ещё в начале 2024 года. У некоторых водителей бились диски и лобовые стёкла на авто. Спустя месяц, в феврале, дорогой заинтересовалась прокуратура, поскольку ездить на трассе стало опасно.

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