Почему почасовая аренда выделенного сервера пользуется повышенным спросом

Почасовая оплата стала актуальной благодаря возможности не переплачивать за время, когда сервер не используется. Таким образом, можно проходить тесты, обучаться и решать недолговременные задачи, экономя время на настройки среды. Те, кто предоставляет подобные услуги, используют в своей работе специализированный аппаратный гипервизор. С его помощью можно эффективно разделить ресурсы физических машин, тем самым обеспечивая их изоляцию друг от друга. Ресурсы, заявленные в рамках сервиса, будут принадлежать только одному человеку — арендатору.