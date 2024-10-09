Мифы стали реальностью: белгородцы рассказали о жизни после переезда в Москву

Posted 9 октября, 13:14
Published 9 октября, 13:14
Modified 9 октября, 14:04
Updated 9 октября, 14:04
Белгород — город, который привлекает множество людей со всей страны. Для кого-то он становится домом, несмотря ни на что.
Владислав переехал из Сургута ещё ребёнком в 2007 году и с тех пор жил и учился в Белгороде. Екатерина приехала в Белгород в 2016 году из Нового Оскола, чтобы учиться в университете, и не стала уезжать. Этот город стал для неё родным, тут она нашла друзей и свою любовь.
Как ваша жизнь была налажена в Белгороде?
В: В 2021 году мы с Катей поженились, когда я ещё учился в университете. В этом же году Катя окончила ВУЗ и работала, жили мы на Улитке в квартире родителей. В 2022 году я закончил университет. Всё было хорошо, и мы строили планы на будущее. Однако в конце августа решили уехать в Москву.
Почему вы решили переехать?
В: Мы решили начать думать о карьере. Я работал репетитором, но занятость была нестабильной. Нужно было начинать работать по профессии. В начале сентября мы с Катей решили переехать в Москву. Мы даже не рассматривали другие города, только столицу. К тому же, у нас там есть родственники, которые могли бы помочь первое время.
Вы когда-нибудь были в Москве до этого?
К: Да, один раз, в августе 2022 года с друзьями. Мы провели там два дня, и нам всё понравилось. Мы поняли, что это то, что нужно. Это было за два месяца до нашего переезда.
Получается, вы уехали в Москву за новыми возможностями?
В: Да, после окончания университета здесь нас ничего не держало. Катя тогда как раз уволилась с работы. Мы решили начать новую жизнь.
Как готовились к переезду?
В: Как я уже говорил, большое влияние на наш переезд оказало то, что у нас есть родственники в Москве. Мой дядя предложил нам приехать к нему в конце сентября, сказав, что его жена уехала на две недели и мы можем пожить с ним. Мы посчитали это отличной идеей, и переезд стал для нас более комфортным.
За те две недели, которые мы могли провести у дяди, нам предстояло найти работу и жильё. Это было самым сложным этапом нашего переезда.
Сложно ли было найти работу?
В: Да, это было непросто. Мы искали работу с утра до вечера, но всё было безрезультатно. Примерно со второй недели меня начали приглашать на собеседования, до этого я получал только отказы.
После двух собеседований меня не взяли. Я пришёл домой и сказал, что если не найду работу в течение недели, то пойду работать менеджером или консультантом, но только не по своей профессии. И буквально на следующий день я нашёл работу.
Как жена искала работу?
К: Я изначально хотела работать в сфере одежды, потому что мне это нравится. Я начала искать работу в своих любимых магазинах. Так получилось, что я была очень избирательна. Меня приглашали на собеседования, но я отказывалась из-за графика или чего-то ещё, даже если меня готовы были взять.
В итоге я устроилась в магазин одежды популярного российского бренда, специализирующийся на худи.
Успели ли вы найти жильё за две недели?
К: Да, мы уложились. Ровно в конце второй недели мы сняли жильё. Найти его было непросто, начали искать только со второй недели. Посоветовавшись, мы сразу определили районы, где лучше всего селиться: с северо-востока до северо-запада, примерно одна четвёртая Москвы. После того как мы указали, что у нас есть кошка, предложений стало меньше.
В: В итоге мы сняли квартиру на Селигерской — это была последняя станция метро на тот момент. Сейчас там уже есть ещё несколько станций. Мы сняли жильё, взяли залог у риэлторов и начали работать. Кате повезло, что её работа оказалась рядом с домом.
Из-за того что нам повезло пожить первое время у дяди, мы смогли довольно быстро найти работу. Я думаю, что её можно искать и несколько месяцев, а мы нашли её примерно за три недели.
Сколько времени занимает дорога до работы?
К: В общей сложности примерно полчаса. Минут 15 на метро и столько же пешком.
В: Мне приходилось добираться до работы чуть больше часа. В Москве это нормально.
Каковы различия в ценовой политике между Белгородом и Москвой?
В: В Белгороде мы не снимали жильё, так как жили в квартире родителей. Однако в Москве стали снимать жильё, расходы значительно возросли. Мы платили около 40 тысяч рублей за аренду и коммунальные услуги.
Доход у нас резко увеличился, так как мы оба устроились на работу. Но расходы сразу же выросли до огромных цифр. Из-за аренды жилья и того, что мы приехали на машине. Просто стоя во дворе, я получил штрафов на 20 тысяч.
За что? За парковку или что-то ещё?
В: Я парковался на газоне, хотя его там не было. В Москве земля тоже считается газоном.
В чём ещё заметили разницу?
К: Цены на продукты в Москве такие же, как в Белгороде. Мы ходили по крупным магазинам, таким как «Пятёрочка», «Лента» и другим. Они там буквально на каждом шагу, с этим проблем не было. Что касается одежды и других вещей, то в первые месяцы мы даже не задумывались об этом. Мы просто ходили на работу, возвращались домой, спали и всё.
В: Но когда мы начали смотреть расходы спустя пару месяцев, мы были очень удивлены. Наши расходы оказались такими же, сколько мы зарабатывали в Белгороде за пару месяцев.
То есть вы, условно говоря, выходили в ноль?
В: Не в первые месяцы, тогда ещё более-менее нормально. Потом, когда начали осваиваться, мы начали больше тратить.
Что вам нравилось в Москве?
К: Много красивых мест.
Было ли у вас время посетить их?
К: На выходных у нас было свободное время, но мы не хотели тратить его на дорогу, потому что дорога до центра занимала около часа. Иногда даже не хотелось никуда ехать, потому что для этого нужно было выделить полдня. Хотя места были красивыми и вдохновляющими, через некоторое время они нам надоели.
В: Мы впервые переехали в другой город, и всё было для нас в новинку. Мы сняли квартиру-студию площадью 18 м², но нас это устраивало. К тому же ремонт был более-менее нормальным.
Из-за того, что я впервые устроился на работу, мне было неважно, что дорога на работу занимала час. Всё было в новинку: метро, поездки. Поначалу это было весело: покупать билеты, проходить контроль и так далее.
Было здорово осознавать, что мы сделали это — решили переехать в столицу всего пару месяцев назад, и вот мы уже здесь. Никому не говорили о своём переезде, даже мой лучший друг узнал об этом только тогда, когда мы уже устроились на работу.
Какие мифы о столице развеялись?
К: Не сказать, что какие-то мифы развеялись. Наоборот, только подтверждались.
В: Например, мы всегда слышали, что Москва — это тусклый город, что в нём всего 100 дней солнца. Мы думали, как это вообще возможно? Но когда мы приехали, сразу поняли разницу в погоде. В конце сентября там уже была очень мерзкая погода: дождливая и холодная. Сейчас, например, в Белгороде идёт октябрь, и всё шикарно.
Что-то ещё подтвердилось?
В: Ещё один миф связан с расстояниями. Если взять две любые точки в Москве, то до них добираться будет плюс-минус час на метро. Так и получилось. Но мы ещё и близко к метро жили — 5 минут.
А что касается зарплат?
В: Ну, зарплата, конечно, большая. Не говорю про все профессии, но средний чек по московскому рынку большой. И услуги, и цены всё больше. Но стоит помнить, что если у тебя зарплата больше, это не значит, что ты живёшь лучше. Если неправильно распределять деньги, они могут улететь моментально. В Москве можно оставить 25 тысяч рублей, просто прогулявшись.
К: Есть много куда их потратить. В Белгороде у нас и зарплаты были меньше, поэтому у нас не было соблазна. А в новом городе, естественно, много куда хочется зайти.