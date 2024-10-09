Мифы стали реальностью: белгородцы рассказали о жизни после переезда в Москву

В: Ну, зарплата, конечно, большая. Не говорю про все профессии, но средний чек по московскому рынку большой. И услуги, и цены всё больше. Но стоит помнить, что если у тебя зарплата больше, это не значит, что ты живёшь лучше. Если неправильно распределять деньги, они могут улететь моментально. В Москве можно оставить 25 тысяч рублей, просто прогулявшись.