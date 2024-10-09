Меньше пашни, больше МКД: как Белгород изменился с 2003 года

Posted 9 октября, 07:05
Published 9 октября, 07:05
Modified 9 октября, 07:18
Updated 9 октября, 07:18
Городская администрация Белгорода опубликовала план развития на 2025 год. Отметим, что это только проект, который можно и нужно доработать. Сделать это могут все желающие до 11 октября. На «общественные» обсуждения выделили всего неделю, обратил внимание Константин Кошкин.
В пункте о балансе территорий областную столицу сравнивают со своей версией 2003 года. Расчётный срок, когда изменения могут быть реализованы — 2025 год.
На «современное» состояние начала двухтысячных жилая зона занимала 2,9 тыс. га, что в процентах равнялось 18,9. В 2025 году под жилой застройкой находится уже 4,76 тыс. га или 29,9% территории города.
Сильно больше станет застройки средней этажности: 1% в 2003 против 4,25% в планируемом в 2025 году. Появилось и «невиданное» раньше: «зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)». Если переводить, то это — таунхаусы и дуплексы, где могут разместиться несколько семей, а также коттеджная застройка. Не совсем понятно, попадает ли сюда старая застройка ИЖС, потому что в данных на 2003 год в этом разделе не указано ничего.
За счёт улиц, дорог, площадей, проездов с 7% до 13,1% увеличивается зона транспорта. Аэропорт и ж/д — без изменений. Явно не в плюсе сельхозпроизводители: снижение с 17,6% до до 4,4%. Больше всего пострадали пашни.
При этом территория под кладбища расширится — с 0,8% до 1%.