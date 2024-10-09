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Posted 9 октября, 07:05

Published 9 октября, 07:05

Modified 9 октября, 07:18

Updated 9 октября, 07:18

В Белгороде внесут изменения в генеральный план города

Меньше пашни, больше МКД: как Белгород изменился с 2003 года

9 октября 2024, 07:05
Фото: 1MI

В Белгороде внесут изменения в генеральный план города

Сюжет
Сельское хозяйство
Проект плана развития административного центра Белгородской области предложили обсудить белгородцам. Те не очень хотели почти всю доступную для «обратной связи» неделю, а может, паблики городского совета ни с кем не поделились, размышляет активист Кошкин.

Городская администрация Белгорода опубликовала план развития на 2025 год. Отметим, что это только проект, который можно и нужно доработать. Сделать это могут все желающие до 11 октября. На «общественные» обсуждения выделили всего неделю, обратил внимание Константин Кошкин.

В пункте о балансе территорий областную столицу сравнивают со своей версией 2003 года. Расчётный срок, когда изменения могут быть реализованы — 2025 год.

На «современное» состояние начала двухтысячных жилая зона занимала 2,9 тыс. га, что в процентах равнялось 18,9. В 2025 году под жилой застройкой находится уже 4,76 тыс. га или 29,9% территории города.

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Сильно больше станет застройки средней этажности: 1% в 2003 против 4,25% в планируемом в 2025 году. Появилось и «невиданное» раньше: «зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)». Если переводить, то это — таунхаусы и дуплексы, где могут разместиться несколько семей, а также коттеджная застройка. Не совсем понятно, попадает ли сюда старая застройка ИЖС, потому что в данных на 2003 год в этом разделе не указано ничего.

За счёт улиц, дорог, площадей, проездов с 7% до 13,1% увеличивается зона транспорта. Аэропорт и ж/д — без изменений. Явно не в плюсе сельхозпроизводители: снижение с 17,6% до до 4,4%. Больше всего пострадали пашни.

При этом территория под кладбища расширится — с 0,8% до 1%.

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#Алёна Мальцева#Сельское хозяйство#Кладбища#Транспортная инфраструктура#Белгород#2025 год#План развития#Жилая застройка
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