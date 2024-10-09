Меньше пашни, больше МКД: как Белгород изменился с 2003 года

Сильно больше станет застройки средней этажности: 1% в 2003 против 4,25% в планируемом в 2025 году. Появилось и «невиданное» раньше: «зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)». Если переводить, то это — таунхаусы и дуплексы, где могут разместиться несколько семей, а также коттеджная застройка. Не совсем понятно, попадает ли сюда старая застройка ИЖС, потому что в данных на 2003 год в этом разделе не указано ничего.