Кот-вампир? Женщина потеряла много крови после укуса питомца

Когда Серёгин начал осматривать пациентку, он заметил, что та быстро теряет кровь и бледнеет. Оказалось, что кот повредил вену. Медик обработал рану, сделал электрокардиограмму и поставил капельницу с физиологическим раствором, после чего пострадавшую на другой машине скорой помощи доставили в больницу.