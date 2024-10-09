Кот-вампир? Женщина потеряла много крови после укуса питомца

Posted 9 октября, 14:46
Published 9 октября, 14:46
Modified 9 октября, 14:46
Updated 9 октября, 14:46
По словам фельдшера Дмитрия Серёгина, изначально он приехал к пожилой женщине, у которой наблюдалось высокое давление, но в конце концов пришлось помогать её соседке, которую укусил кот — родственники в панике привели её к машине скорой помощи.
Когда Серёгин начал осматривать пациентку, он заметил, что та быстро теряет кровь и бледнеет. Оказалось, что кот повредил вену. Медик обработал рану, сделал электрокардиограмму и поставил капельницу с физиологическим раствором, после чего пострадавшую на другой машине скорой помощи доставили в больницу.
Фельдшер подчеркнул, что родственники женщины подняли слишком большую панику, которая никому не помогла: достаточно было перевязать рану, чтобы остановить кровотечение. А в медучреждении орловчанка не задержалась: домой она приехала в тот же вечер.