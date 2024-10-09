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Posted 9 октября, 14:46

Published 9 октября, 14:46

Modified 9 октября, 14:46

Updated 9 октября, 14:46

Кот серьёзно навредил хозяйке

Кот-вампир? Женщина потеряла много крови после укуса питомца

9 октября 2024, 14:46
Фото: Изображение Midjourney
Кот серьёзно навредил хозяйке

Орловская пенсионерка попала в больницу после укуса кота

Жительницу Орла укусил домашний кот, повредив варикозную вену. Из-за случившегося женщина потеряла много крови, но всё обошлось хорошо. Подробности узнали журналисты издания «Орелtimes».

По словам фельдшера Дмитрия Серёгина, изначально он приехал к пожилой женщине, у которой наблюдалось высокое давление, но в конце концов пришлось помогать её соседке, которую укусил кот — родственники в панике привели её к машине скорой помощи.

Когда Серёгин начал осматривать пациентку, он заметил, что та быстро теряет кровь и бледнеет. Оказалось, что кот повредил вену. Медик обработал рану, сделал электрокардиограмму и поставил капельницу с физиологическим раствором, после чего пострадавшую на другой машине скорой помощи доставили в больницу.

Фельдшер подчеркнул, что родственники женщины подняли слишком большую панику, которая никому не помогла: достаточно было перевязать рану, чтобы остановить кровотечение. А в медучреждении орловчанка не задержалась: домой она приехала в тот же вечер.

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#Александра Склярова#Общество#Укус#Орловская область#Кот#Фельдшеры
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