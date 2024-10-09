Гладков: ремонт дороги на Алексея Угарова в Старом Осколе завершился спустя год

Posted 9 октября, 15:22
Published 9 октября, 15:22
Modified 9 октября, 15:22
Updated 9 октября, 15:22
В Старом Осколе завершился ремонт путепровода на проспекте Алексея Угарова. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ремонтные работы длились год. На время строительства движение транспорта по путепроводу было временно закрыто, а на участке организовали реверсивное движение.
Этот путепровод был построен в 1981 году. Его длина составляет 51 метр, а ширина — почти 52 метра. Он проходит над улицей Ерошенко и отличается высокой интенсивностью движения: в сутки по нему проезжает до 1,5 тыс. автомобилей.
В ходе ремонта были проведены работы по усилению опор, обновлению железобетонных конструкций и пешеходных зон. Также были заменены ограждения, выполнена архитектурная подсветка моста и благоустройство территории.
В 2024 году в Белгородской области отремонтировали десять мостов, пять из них — в Старом Осколе. Кроме того, в этом году в порядок привели 11 региональных и 79 муниципальных автомобильных дорог общей протяжённостью 113,5 км. На эти ушло 3,4 млрд рублей. Работы по ремонту мостов и дорог будут продолжены и в 2025 году.