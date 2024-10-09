Гладков: ремонт дороги на Алексея Угарова в Старом Осколе завершился спустя год

В 2024 году в Белгородской области отремонтировали десять мостов, пять из них — в Старом Осколе. Кроме того, в этом году в порядок привели 11 региональных и 79 муниципальных автомобильных дорог общей протяжённостью 113,5 км. На эти ушло 3,4 млрд рублей. Работы по ремонту мостов и дорог будут продолжены и в 2025 году.