Буцаев: РЭО и «Убиратор» договорились о сотрудничестве

Posted 9 октября, 17:37
Published 9 октября, 17:37
Modified 9 октября, 17:39
Updated 9 октября, 17:39
Как рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, компании по сбору и вывозу вторичных ресурсов для последующей переработки несут важную роль в системе обращения с отходами, включая твердые коммунальные отходы. Кроме снижения объема отходов, поступающих на полигоны, эти предприятия обеспечивают серьезный вклад в формирование экономики замкнутого цикла. Соглашение, подписанное с компанией «Убиратор», поможет расширить сотрудничество в сфере устойчивого развития и популяризации принципов экологичного бизнеса, подвел итог глава РЭО. Об этом пишет 56orb.
В рамках сотрудничества стороны планируют наладить обмен информацией по актуальным вопросам обращения со вторичными ресурсами, проводить совместные мероприятия и при необходимости создавать совместные рабочие группы.
По словам гендиректора ООО «Убиратор» Никиты Никишкина, это соглашение представляет собой фундамент для эффективной совместной деятельности по развитию сбора, обработки и утилизации вторичных ресурсов, а также цифровизации отрасли.
В 2024 году РЭФ проводится 7–9 октября, повестка форума включает молодежный день и деловую программу.