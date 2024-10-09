Буцаев: РЭО и «Убиратор» договорились о сотрудничестве

Как рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, компании по сбору и вывозу вторичных ресурсов для последующей переработки несут важную роль в системе обращения с отходами, включая твердые коммунальные отходы. Кроме снижения объема отходов, поступающих на полигоны, эти предприятия обеспечивают серьезный вклад в формирование экономики замкнутого цикла. Соглашение, подписанное с компанией «Убиратор», поможет расширить сотрудничество в сфере устойчивого развития и популяризации принципов экологичного бизнеса, подвел итог глава РЭО. Об этом пишет 56orb.