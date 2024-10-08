Юных белгородцев и курян пригласили на тренировку сборной России по футболу

Posted 8 октября, 09:16
Published 8 октября, 09:16
Modified 8 октября, 09:16
Updated 8 октября, 09:16
Дети из Белгородской и Курской областей посетят открытую тренировку сборной России по футболу, которая состоится уже 10 октября в Москве. Ребят пригласит Российский футбольный союз.
«В ней примут участие вызванные на сбор футболисты, включая прилетевшего из Монако лидера команды Александра Головина. Также непосредственными участниками тренировки станут специально приглашённые воспитанники спортшкол из Суджи и других городов Курской и Белгородской областей, пострадавших от военных действий. Для них команда Валерия Карпина проведёт мастер-классы и гала-матч», — сообщил собеседник ТАСС.
Всего сбор продлится с 7 по 15 октября. Соперника для национальной команды пока не нашли, однако проведение сбора отменять в любом случае не будут.