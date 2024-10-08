Взрослые мужчины подрались с подростками в центре Белгорода

Posted 8 октября, 10:48
Published 8 октября, 10:48
Modified 8 октября, 10:48
Updated 8 октября, 10:48
Вечером 6 октября на улице Николая Чумичова в Белгороде между подростками и взрослыми мужчинами произошла словесная ссора, которая затем переросла в драку. Помешали белгородцам прибывшие на место участковый полиции и сотрудники Росгвардии.
После случившегося участники конфликта обратились в полицию с заявлениями, а также в больницу за медпомощью.
В настоящее время выясняются все подробности произошедшего.
Ранее в интернете появилась видеозапись разборок. Подростки рассказали, что сидели на скамейке во дворе, что якобы возмутило взрослых мужчин. Предварительно, один из белгородцев использовал в драке раскладную дубинку. Двое ребят могли получить сотрясения.