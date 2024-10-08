bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 октября, 10:48

Published 8 октября, 10:48

Modified 8 октября, 10:48

Updated 8 октября, 10:48

Драка произошла на улице Чумичова в Белгороде

Взрослые мужчины подрались с подростками в центре Белгорода

8 октября 2024, 10:48
Фото: Изображение Midjourney
Драка произошла на улице Чумичова в Белгороде
Сюжет
Драка
Между подростками и взрослыми мужчинами пару дней назад случился конфликт, закончившийся заявлением в полицию и госпитализацией. Имеющуюся информацию предоставили в пресс-службе регионального УМВД.

Вечером 6 октября на улице Николая Чумичова в Белгороде между подростками и взрослыми мужчинами произошла словесная ссора, которая затем переросла в драку. Помешали белгородцам прибывшие на место участковый полиции и сотрудники Росгвардии.

После случившегося участники конфликта обратились в полицию с заявлениями, а также в больницу за медпомощью.

В настоящее время выясняются все подробности произошедшего.

Ранее в интернете появилась видеозапись разборок. Подростки рассказали, что сидели на скамейке во дворе, что якобы возмутило взрослых мужчин. Предварительно, один из белгородцев использовал в драке раскладную дубинку. Двое ребят могли получить сотрясения.

Ночью измазали пастой: юные белгородцы подрались в лагере, куда уехали от обстрелов
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородец пытался убить своего племянника ножом из-за семейного конфликтаПовздорили из-за навоза? Белгородец подал в суд из-за соседского конфликтаПьяная белгородка из-за ссоры отправила мужа с помощью бульона в ожоговое отделение
#Александра Склярова#Драка#Белгородская область#Происшествия#Подростки#Новости Белгорода#Конфликт#Белгород#Массовая драка
Подпишитесь