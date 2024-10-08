Воронка и пробитый забор: на видео попали последствия взрывов под Белгородом

Posted 8 октября, 08:40
Published 8 октября, 08:40
Modified 8 октября, 08:40
Updated 8 октября, 08:40
В ночь на 8 октября жители посёлка Северный Белгородского района услышали громкий звук. Позже некоторые белгородцы заметили на земле последствия: как сообщили очевидцы, небольшую воронку и повреждённый забор увидели на улице Молодёжной.
Читатели Бел.Ру сообщали, что на месте происшествия видели раненых людей, однако губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков эту информацию не подтвердил. Глава региона лишь отметил, что ВСУ пытались атаковать посёлок, но о каких-либо последствиях он не сообщил.
Наутро в Сети появилась видеозапись с воронкой у частных домов. На панорамной карте в 2021 году на пострадавшем от прилёта участке не было жилого дома. Изменилось ли что-то спустя три года, неизвестно.