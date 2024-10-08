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Posted 8 октября, 08:40

Published 8 октября, 08:40

Modified 8 октября, 08:40

Updated 8 октября, 08:40

Взрывы накануне раздавались в Белгородском районе

Воронка и пробитый забор: на видео попали последствия взрывов под Белгородом

8 октября 2024, 08:40
Фото: 1MI
Взрывы накануне раздавались в Белгородском районе

В Белгородском районе после взрывов образовалась воронка

Сюжет
Обстрел
Вечером 7 октября жители Белгородской области слышали громкие звуки, сообщалось о работе ПВО. Наутро последствия зафиксировали в посёлке Северный: там образовалась воронка, пострадал забор. Подробности сообщили подписчики Бел.Ру и Telegram-канала «Просто Михаил Шебекино».

В ночь на 8 октября жители посёлка Северный Белгородского района услышали громкий звук. Позже некоторые белгородцы заметили на земле последствия: как сообщили очевидцы, небольшую воронку и повреждённый забор увидели на улице Молодёжной.

Читатели Бел.Ру сообщали, что на месте происшествия видели раненых людей, однако губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков эту информацию не подтвердил. Глава региона лишь отметил, что ВСУ пытались атаковать посёлок, но о каких-либо последствиях он не сообщил.

Наутро в Сети появилась видеозапись с воронкой у частных домов. На панорамной карте в 2021 году на пострадавшем от прилёта участке не было жилого дома. Изменилось ли что-то спустя три года, неизвестно.

Видео: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино». Воронка и постраддавший забор в Северном
Долетели и до Белгорода: почему в городе было громко и есть ли последствия?
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