Уже второй раз: как проходит реконструкция моста возле князя Владимира в Белгороде

Posted 8 октября, 12:46
Published 8 октября, 12:46
Modified 8 октября, 12:48
Updated 8 октября, 12:48
В Белгороде продолжается реконструкция пешеходного моста через проспект Ватутина. 8 октября журналисткам Бел.Ру случайно удалось поговорить с рабочими на объекте. Один из них, к сожалению, он не представился, а потом загадочно исчез, рассказал, что занимался остеклением этого моста в 2004 году.
Мужчина рассказал, что работы их команды практически завершены, дальше — работа «оконщиков». Мост будут переостеклять.
Сейчас на самом мосту всё готово к заливке бетона, рассказал мастер: «Постелили металлопрофили, сделали усиленную арматуру, если короче, „обрешётку“».
Когда мы подошли к рабочим, они проводили подготовительные работы для заливки монолитных ступеней.
«Снизу мы сделали уже, под ступеньками. Новая стяжка уже готова. Это чтобы не текло в электрощитовую ниже», — объяснил специалист.
Работы завершат в ноябре 2024 года, рассказывал мэр Белгорода Валентин Демидов в начале ремонта. Отметим, что временный наземный переход делать не стали, а от более удобной «зебры» на этом участке и вовсе отказались силами ГАИ.