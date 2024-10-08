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Posted 8 октября, 12:46

Published 8 октября, 12:46

Modified 8 октября, 12:48

Updated 8 октября, 12:48

Журналисты попали на стройплощадку пешеходного моста в Белгороде

Уже второй раз: как проходит реконструкция моста возле князя Владимира в Белгороде

8 октября 2024, 12:46
Фото: Татьяна Лукащева. bel.ru

Журналисты попали на стройплощадку пешеходного моста в Белгороде

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Эксклюзив
Прогуливаясь по осеннему Белгороду, журналистки Бел.Ру набрели на мост возле статуи князя Владимира, надеясь по нему перейти. К нам подбежали специалисты, которые не стали выгонять, увидев, что мы фотографируем, а сами предложили поговорить с корреспондентами.

В Белгороде продолжается реконструкция пешеходного моста через проспект Ватутина. 8 октября журналисткам Бел.Ру случайно удалось поговорить с рабочими на объекте. Один из них, к сожалению, он не представился, а потом загадочно исчез, рассказал, что занимался остеклением этого моста в 2004 году.

Мужчина рассказал, что работы их команды практически завершены, дальше — работа «оконщиков». Мост будут переостеклять.

Фото: Татьяна Лукащева. bel.ru

Сейчас на самом мосту всё готово к заливке бетона, рассказал мастер: «Постелили металлопрофили, сделали усиленную арматуру, если короче, „обрешётку“».

Когда мы подошли к рабочим, они проводили подготовительные работы для заливки монолитных ступеней.

«Снизу мы сделали уже, под ступеньками. Новая стяжка уже готова. Это чтобы не текло в электрощитовую ниже», — объяснил специалист.

Работы завершат в ноябре 2024 года, рассказывал мэр Белгорода Валентин Демидов в начале ремонта. Отметим, что временный наземный переход делать не стали, а от более удобной «зебры» на этом участке и вовсе отказались силами ГАИ.

Фото: Татьяна Лукащева. bel.ru
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