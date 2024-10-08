Уже второй раз: как проходит реконструкция моста возле князя Владимира в Белгороде

В Белгороде продолжается реконструкция пешеходного моста через проспект Ватутина. 8 октября журналисткам Бел.Ру случайно удалось поговорить с рабочими на объекте. Один из них, к сожалению, он не представился, а потом загадочно исчез, рассказал, что занимался остеклением этого моста в 2004 году.