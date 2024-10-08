Ученые рассказали о шестом чувстве у гекконов

Как передает newkhakasiya.online со ссылкой на статью в Current Biology, внутренняя часть уха этих животных (на называется саккул) отвечает за способность животного реагировать на низкочастотные вибрации. Обычно эта часть уха отвечает за поддержание равновесия и положения тела. Гекконы с ее помощью могут воспринимать вибрации через воду или землю. Такой же способностью обладают рыбы и амфибии.