Ученые рассказали о шестом чувстве у гекконов

Posted 8 октября, 09:36
Published 8 октября, 09:36
Modified 8 октября, 09:36
Updated 8 октября, 09:36
Как передает newkhakasiya.online со ссылкой на статью в Current Biology, внутренняя часть уха этих животных (на называется саккул) отвечает за способность животного реагировать на низкочастотные вибрации. Обычно эта часть уха отвечает за поддержание равновесия и положения тела. Гекконы с ее помощью могут воспринимать вибрации через воду или землю. Такой же способностью обладают рыбы и амфибии.
Данное открытие позволяет ученым понять эволюцию слуховой системы живых организмов от рыб к наземным животным. Гекконы способны улавливать вибрации частотой от пятидесяти до двухсот герц с помощью саккула. Для людей и большинства животных эти вибрации неощутимы.
Исследователи предполагают, что змеи и ящерицы, которых ранее считали глухими и немыми, могут общаться через подобные вибрации. Эти открытия позволят пролить свет на механизмы расстройств слуха у людей.