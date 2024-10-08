bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 октября, 09:36

Published 8 октября, 09:36

Modified 8 октября, 09:36

Updated 8 октября, 09:36

Ученые рассказали о шестом чувстве у гекконов

Ученые рассказали о шестом чувстве у гекконов

8 октября 2024, 09:36
Фото: freepik.com
Исследователи выявили у гекконов скрытую сенсорную способность, подобную шестому чувству.

Как передает newkhakasiya.online со ссылкой на статью в Current Biology, внутренняя часть уха этих животных (на называется саккул) отвечает за способность животного реагировать на низкочастотные вибрации. Обычно эта часть уха отвечает за поддержание равновесия и положения тела. Гекконы с ее помощью могут воспринимать вибрации через воду или землю. Такой же способностью обладают рыбы и амфибии.

Данное открытие позволяет ученым понять эволюцию слуховой системы живых организмов от рыб к наземным животным. Гекконы способны улавливать вибрации частотой от пятидесяти до двухсот герц с помощью саккула. Для людей и большинства животных эти вибрации неощутимы.

Исследователи предполагают, что змеи и ящерицы, которых ранее считали глухими и немыми, могут общаться через подобные вибрации. Эти открытия позволят пролить свет на механизмы расстройств слуха у людей.

Подпишитесь