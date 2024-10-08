РЭО: На РЭФ-2024 подвели промежуточные итоги мусорной реформы

Posted 8 октября, 16:25
Published 8 октября, 16:25
Modified 8 октября, 16:25
Updated 8 октября, 16:25
Во время своего выступления на пленарной сессии «Пять лет будущего: фокус на экологию и „зеленые“ инвестиции» Патрушев отметил, что с 2019 года реализуется реформа, направленная на создание эффективных подходов в этой сфере. По его данным, на сегодняшний день 184 региональных оператора несут ответственность за полный цикл обращения с отходами. Через них ежегодно проходит около 50 млн тонн твердых коммунальных отходов. За это время было построено свыше 250 объектов для переработки, утилизации и хранения отходов. Вице-премьер также подчеркнул, что важным достижением стало увеличение объемов сортировки мусора, которое возросло почти в пять раз с 2019 года, пишет newsnn.ru.
Кроме того, активно велась работа над нормативным регулированием. С начала года вступили в силу изменения в системе расширенной ответственности производителей (РОП), а также осуществляется формирование реестра утилизаторов. В 2024 году принят закон, направленный на решение вопросов, связанных с медицинскими отходами.
Дмитрий Патрушев отметил, что достигнутые результаты действительно значительны и за ними стоит серьезная работа. Вместе с тем впереди стоит множество задач, которые еще нужно решить.
Он напомнил о запуске в 2023 году Федеральной государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО), основной целью которой является обеспечение полной прослеживаемости ТКО на всех этапах.
По его словам, для достижения поставленных задач в ближайшие шесть лет необходимо удвоить объем обработки отходов и сократить на 30% их вывоз на свалки.
В рамках нового национального проекта «Экологическое благополучие» продолжится создание необходимой инфраструктуры, что предусмотрено в федеральном проекте «Экономика замкнутого цикла».
Новые объекты для обработки, утилизации и захоронения отходов должны быть запущены к 2027 году.
Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев сообщил, что общий объем инвестиций в проекты, реализованные до 2019 года, составил 50 млрд рублей, а за период реформ объем вложений достиг 300 млрд рублей, из которых почти треть является средствами, полученными в рамках государственных программ.