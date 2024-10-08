РЭО: На РЭФ-2024 подвели промежуточные итоги мусорной реформы

Во время своего выступления на пленарной сессии «Пять лет будущего: фокус на экологию и „зеленые“ инвестиции» Патрушев отметил, что с 2019 года реализуется реформа, направленная на создание эффективных подходов в этой сфере. По его данным, на сегодняшний день 184 региональных оператора несут ответственность за полный цикл обращения с отходами. Через них ежегодно проходит около 50 млн тонн твердых коммунальных отходов. За это время было построено свыше 250 объектов для переработки, утилизации и хранения отходов. Вице-премьер также подчеркнул, что важным достижением стало увеличение объемов сортировки мусора, которое возросло почти в пять раз с 2019 года, пишет newsnn.ru.