Новый штамм ковида ХЕС: болеют ли им жители Белгородской области?

При этом доминирующим штаммом в России, в том числе в Белгородской области остаётся «Омикрон». В Роспотребнадзоре отметили, что ни один из циркулирующих геновариантов ковида не наносит существенного ущерба здоровью, не приводит к более тяжёлому течению инфекции, за исключением пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.