Новый штамм ковида ХЕС: болеют ли им жители Белгородской области?

Posted 8 октября, 13:12
Published 8 октября, 13:12
Modified 8 октября, 13:14
Updated 8 октября, 13:14
По информации регионального управления Роспотребнадзора, новые геноварианты коронавируса ХЕС представляют собой ответвления штамма «Омикрон».
ХЕС — это рекомбинантный (полученный с помощью генной инженерии — прим.ред.) вариант, образованный комбинацией двух более ранних субвариантов FLiRT Омикрона — KS.1.1 и КР. 3.3. Его симптомы схожи с проявлениями респираторной инфекции, среди них: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк.
В ведомстве отметили, что на 7 октября на территории Белгородской области случаев заражения штаммом коронавируса ХЕС не зарегистрировано.
При этом доминирующим штаммом в России, в том числе в Белгородской области остаётся «Омикрон». В Роспотребнадзоре отметили, что ни один из циркулирующих геновариантов ковида не наносит существенного ущерба здоровью, не приводит к более тяжёлому течению инфекции, за исключением пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.