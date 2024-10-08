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Posted 8 октября, 13:12

Published 8 октября, 13:12

Modified 8 октября, 13:14

Updated 8 октября, 13:14

В белгородским Роспотребнадзоре рассказали о новом штамме ковида

Новый штамм ковида ХЕС: болеют ли им жители Белгородской области?

8 октября 2024, 13:12
Фото: Изображение Midjourney

В белгородским Роспотребнадзоре рассказали о новом штамме ковида

Сюжет
Заболеваемость
У жителей Уфы и Ростовской области обнаружили вариант коронавируса ХЕС. Лечение не занимает много времени, однако процесс восстановления длится долго. Журналисты Бел.Ру выяснили, регистрировали ли данный штамм у белгородцев.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, новые геноварианты коронавируса ХЕС представляют собой ответвления штамма «Омикрон».

ХЕС — это рекомбинантный (полученный с помощью генной инженерии — прим.ред.) вариант, образованный комбинацией двух более ранних субвариантов FLiRT Омикрона — KS.1.1 и КР. 3.3. Его симптомы схожи с проявлениями респираторной инфекции, среди них: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк.

В ведомстве отметили, что на 7 октября на территории Белгородской области случаев заражения штаммом коронавируса ХЕС не зарегистрировано.

При этом доминирующим штаммом в России, в том числе в Белгородской области остаётся «Омикрон». В Роспотребнадзоре отметили, что ни один из циркулирующих геновариантов ковида не наносит существенного ущерба здоровью, не приводит к более тяжёлому течению инфекции, за исключением пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Роспотребнадзор#Заболеваемость#Коронавирус#Эксклюзив#Белгород#Штамм#Коронавирус заболеваемость
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