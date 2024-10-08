bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 октября, 10:10

Published 8 октября, 10:10

Modified 8 октября, 10:10

Updated 8 октября, 10:10

Буцаев: В следующие пять лет отрасли ТКО понадобится 300 тысяч специалистов

Буцаев: В следующие пять лет отрасли ТКО понадобится 300 тысяч специалистов

8 октября 2024, 10:10
Фото: 1MI
В предстоящие пять лет для отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами нужно подготовить 300 тысяч новых специалистов. Об этом заявил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев 7 октября на молодежном дне Российского экологического форума.

Буцаев уточнил, что эта цифра касается специалистов с профильным образованием. Если же учитывать смежные области, такие как логистика и банковские услуги, то потребность в специалистах многократно возрастает. Он отметил, что сфера работы с ТКО является универсальной и доступной для представителей различных профессий — от юристов до технологов, передает newsnn.ru.

Он также отметил важность проектов, нацеленных на молодежь. Например, три года назад по инициативе РЭО был создан консорциум «Экономика замкнутого цикла», который уже объединяет более 35 университетов и множество работодателей. В ряде вузов появились специализированные кафедры, а в некоторых случаях обучение предоставляется бесплатно.

Помимо этого, РЭО разрабатывает методические пособия для преподавателей с целью подготовки молодежи к работе в сфере ТКО.

Ранее Росмолодежь и РЭО запустили совместный проект по экологической интеграции в программу форумных мероприятий. Советник главы ведомства Олег Макаров поблагодарил коллег из РЭО и сообщил, что их программа насчитывает более 40 форумов. Более того, экологическая тематика уже затрагивает мероприятия за пределами форумов Росмолодежи, и агентство вместе с РЭО предлагают консультации по экологичной организации других форумов.

Подпишитесь