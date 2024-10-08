Буцаев: В следующие пять лет отрасли ТКО понадобится 300 тысяч специалистов

Posted 8 октября, 10:10
Published 8 октября, 10:10
Modified 8 октября, 10:10
Updated 8 октября, 10:10
Буцаев уточнил, что эта цифра касается специалистов с профильным образованием. Если же учитывать смежные области, такие как логистика и банковские услуги, то потребность в специалистах многократно возрастает. Он отметил, что сфера работы с ТКО является универсальной и доступной для представителей различных профессий — от юристов до технологов, передает newsnn.ru.
Он также отметил важность проектов, нацеленных на молодежь. Например, три года назад по инициативе РЭО был создан консорциум «Экономика замкнутого цикла», который уже объединяет более 35 университетов и множество работодателей. В ряде вузов появились специализированные кафедры, а в некоторых случаях обучение предоставляется бесплатно.
Помимо этого, РЭО разрабатывает методические пособия для преподавателей с целью подготовки молодежи к работе в сфере ТКО.
Ранее Росмолодежь и РЭО запустили совместный проект по экологической интеграции в программу форумных мероприятий. Советник главы ведомства Олег Макаров поблагодарил коллег из РЭО и сообщил, что их программа насчитывает более 40 форумов. Более того, экологическая тематика уже затрагивает мероприятия за пределами форумов Росмолодежи, и агентство вместе с РЭО предлагают консультации по экологичной организации других форумов.