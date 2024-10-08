Буцаев: В следующие пять лет отрасли ТКО понадобится 300 тысяч специалистов

Буцаев уточнил, что эта цифра касается специалистов с профильным образованием. Если же учитывать смежные области, такие как логистика и банковские услуги, то потребность в специалистах многократно возрастает. Он отметил, что сфера работы с ТКО является универсальной и доступной для представителей различных профессий — от юристов до технологов, передает newsnn.ru.