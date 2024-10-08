Буцаев: До конца года первые экопромышленные парки откроют в 6 регионах

По словам Буцаева, запуск первых шести парков запланирован на текущий год. Он также подчеркнул, что позитивная позиция правительства связана с поддержкой этих инициатив. Если ранее финансирование касалось исключительно проектов по обращению с твердыми коммунальными отходами, то теперь меры поддержки распространяются и на широкий спектр переработки вторичных ресурсов, включая промышленные и строительные, пишет 56orb.ru.