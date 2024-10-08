Буцаев: До конца года первые экопромышленные парки откроют в 6 регионах

Posted 8 октября, 15:23
Published 8 октября, 15:23
Modified 8 октября, 15:24
Updated 8 октября, 15:24
Эту информацию 8 октября озвучил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев на Российском экологическом форуме.
По словам Буцаева, запуск первых шести парков запланирован на текущий год. Он также подчеркнул, что позитивная позиция правительства связана с поддержкой этих инициатив. Если ранее финансирование касалось исключительно проектов по обращению с твердыми коммунальными отходами, то теперь меры поддержки распространяются и на широкий спектр переработки вторичных ресурсов, включая промышленные и строительные, пишет 56orb.ru.
Экопромышленные парки будут служить специализированными площадками для углубленной переработки вторресурсов и производства товаров из вторичного сырья. Их создание происходит в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».
Денис Буцаев подчеркнул, что в конце 2022 года РЭО внедрил новую меру поддержки — зеленые облигации, — что позволило привлекать дополнительные средства от рынка. Руководитель РЭО выразил благодарность банкам, которые активно содействуют в размещении облигаций.
Он также отметил, что выпуск облигаций дает возможность компании получить финансирование в объеме, в десять раз превышающем бюджетные ассигнования. Кроме того, бюджетные средства используются РЭО исключительно для субсидирования процентных ставок.
Такая финансовая стабильность позволяет инвесторам уверенно планировать свои вложения и реализовывать технологические проекты даже в сложных условиях.
По словам главы РЭО, проекты, касающиеся вторичных ресурсов, приводят к значительным изменениям в сырьевой цепочке. В таких группах, как пластик, стекло и бумага, переработанное сырье начинает соперничать с первичными материалами. Традиционные игроки на рынке уже активно включаются в этот процесс, поддерживая возможность применения вторичных ресурсов.
«Мы видим, что технологически многие компании предусматривают в своих производственных решениях возможность использования вторсырья, помогая таким образом решению отраслевых задач по внедрению вторсырья в определенных процентных соотношениях в производство новой продукции», — заключил Денис Буцаев.