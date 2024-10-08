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Posted 8 октября, 14:18

Published 8 октября, 14:18

Modified 8 октября, 14:19

Updated 8 октября, 14:19

Алексей Швед

Белгородский баскетболист Швед намерен обжаловать приговор по делу о нападении

8 октября 2024, 14:18
Фото: cskabasket.ru
Алексей Швед
Суд приговорил одного из нападавших к трём годам колонии, но с учётом времени, проведённом в СИЗО, он может выйти на свободу уже в 2025 году. Кроме того, обвиняемыми по делу о нападении изначально были и другие люди, которые спустя время получили лишь статус свидетелей, пишет «Спорт-Экспресс».

Адвокат уроженца Белгородской области — известного баскетболиста Алексея Шведа подал апелляцию на приговор Пресненского районного суда города Москвы. 12 сентября суд приговорил Юсуфа Мирашурова, обвиняемого в нападении на призёра Олимпийских игр, к трём годам колонии. Один день, проведённый в СИЗО, считается за полтора, поэтому Мирашуров может выйти на свободу уже в мае 2025 года.

Адвокат Шведа Александр Бойков заявил, что они ожидали обвинительный приговор, но не думали, что он будет настолько мягким. Алексей Швед планирует обжаловать данное решение в вышестоящем суде.

Также Швед вместе с адвокатом хочет выяснить, почему три фигуранта дела, изначально обвинённые в хулиганстве с применением насилия, в итоге стали свидетелями и не явились в суд для дачи показаний.

Баскетболист Алексей Швед родился в Белгороде. В начале мая прошлого года на него напали неизвестные, из-за чего тот с черепно-мозговой травмой попал в больницу.

Один из нападавших свою вину признал, но слушания отложили из-за отсутствия потерпевшего и свидетелей. Оставшимся двум удалось избежать наказания.

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