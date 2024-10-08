Белгородский баскетболист Швед намерен обжаловать приговор по делу о нападении

Суд приговорил одного из нападавших к трём годам колонии, но с учётом времени, проведённом в СИЗО, он может выйти на свободу уже в 2025 году. Кроме того, обвиняемыми по делу о нападении изначально были и другие люди, которые спустя время получили лишь статус свидетелей, пишет «Спорт-Экспресс».

Подпишитесь