Белгородским выпускникам медицинских факультетов не дадут отсрочку от армии

Posted 8 октября, 06:51
Published 8 октября, 06:51
Modified 8 октября, 06:51
Updated 8 октября, 06:51
В октябре прошлого года в региональном минздраве подняли вопрос об отсрочке от армии для выпускников медицинских факультетов. Тогда глава ведомства Андрей Иконников решил подняться с этой инициативой выше, чтобы врачи, только что закончившие обучение, не пропускали год, а сразу приступали к работе.
Но спустя год выяснилось, что идею предлагать не стали. Всё из-за провала в Госдуме законопроекта об отсрочке от службы для сельских учителей и врачей.
Депутаты решили, что молодёжь специально станет уезжать из городов, чтобы дождаться в сельской больнице 30-летия, а потом уйти. Белгородские чиновники подумали, что их предложение тоже может не получить хода.
Всего в Белгородской области сейчас по целевому направлению учатся 1665 студентов-медиков. Мужчины должны будут по окончании пройти обязательную срочную службу. О том, как пройдёт осенний призыв в 2024 году, мы писали здесь.