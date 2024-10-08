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Posted 8 октября, 06:51

Published 8 октября, 06:51

Modified 8 октября, 06:51

Updated 8 октября, 06:51

Белгородские медики-выпускники не получат отсрочку от армии

Белгородским выпускникам медицинских факультетов не дадут отсрочку от армии

8 октября 2024, 06:51
Фото: Изображение Midjourney
Белгородские медики-выпускники не получат отсрочку от армии
Сюжет
Новости Белгорода
Журналисты Go31 поинтересовались в министерстве здравоохранения Белгородской области, как продвигается прошлогодний вопрос об освобождении медиков от службы в армии. Оказалось, что никак, инициативу даже не стали выдвигать. Почему?

В октябре прошлого года в региональном минздраве подняли вопрос об отсрочке от армии для выпускников медицинских факультетов. Тогда глава ведомства Андрей Иконников решил подняться с этой инициативой выше, чтобы врачи, только что закончившие обучение, не пропускали год, а сразу приступали к работе.

Но спустя год выяснилось, что идею предлагать не стали. Всё из-за провала в Госдуме законопроекта об отсрочке от службы для сельских учителей и врачей.

Депутаты решили, что молодёжь специально станет уезжать из городов, чтобы дождаться в сельской больнице 30-летия, а потом уйти. Белгородские чиновники подумали, что их предложение тоже может не получить хода.

Всего в Белгородской области сейчас по целевому направлению учатся 1665 студентов-медиков. Мужчины должны будут по окончании пройти обязательную срочную службу. О том, как пройдёт осенний призыв в 2024 году, мы писали здесь.

Осенний призыв — 2024: сроки, повестки, где будут служить срочники
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Врачи#Новости Белгорода#Белгород#Студенты-медики#Отсрочка от армии
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