Белгородским выпускникам медицинских факультетов не дадут отсрочку от армии

В октябре прошлого года в региональном минздраве подняли вопрос об отсрочке от армии для выпускников медицинских факультетов. Тогда глава ведомства Андрей Иконников решил подняться с этой инициативой выше, чтобы врачи, только что закончившие обучение, не пропускали год, а сразу приступали к работе.