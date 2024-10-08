API-хакатон для ИТ-специалистов

В этом году у API-хакатона три трека: разработка API по протоколу gRPC с аутентификацией и авторизацией по стандарту безопасности ФАПИ СЕК (стандарт Банка России), создание приложений на основе Open Banking API и внедрение новых факторов аутентификации и способов защиты пользовательской информации. Платформа API холдинга Т1 Иннотех стала технологическим партнером хакатона.