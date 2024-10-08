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Posted 8 октября, 14:10

Published 8 октября, 14:10

Modified 8 октября, 14:10

Updated 8 октября, 14:10

Айти-технологии

API-хакатон для ИТ-специалистов

8 октября 2024, 14:10
Фото: Изображение Midjourney
Айти-технологии
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Новости Белгорода
В четвертый раз проводится хакатон для ИТ-специалистов от Платформы API ВТБ. Участникам предложат решить любую из трех актуальных для российского рынка открытого банкинга задач.

В этом году у API-хакатона три трека: разработка API по протоколу gRPC с аутентификацией и авторизацией по стандарту безопасности ФАПИ СЕК (стандарт Банка России), создание приложений на основе Open Banking API и внедрение новых факторов аутентификации и способов защиты пользовательской информации. Платформа API холдинга Т1 Иннотех стала технологическим партнером хакатона.

«Основная идея этого хакатона — получить работающие концепты решений под реальные запросы банка. VTB API Hackathon — вызов для тех, кому интересно попробовать силы на нетривиальных задачах. Участники погружаются в специфику разработки продуктов в банке и понимают, что выпуску любого продукта предшествует большая работа с аналитикой и архитектурой», — поделился Игорь Бессчастный, лидер Платформы API ВТБ.
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