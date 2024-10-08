API-хакатон для ИТ-специалистов

Posted 8 октября, 14:10
Published 8 октября, 14:10
Modified 8 октября, 14:10
Updated 8 октября, 14:10
В этом году у API-хакатона три трека: разработка API по протоколу gRPC с аутентификацией и авторизацией по стандарту безопасности ФАПИ СЕК (стандарт Банка России), создание приложений на основе Open Banking API и внедрение новых факторов аутентификации и способов защиты пользовательской информации. Платформа API холдинга Т1 Иннотех стала технологическим партнером хакатона.
«Основная идея этого хакатона — получить работающие концепты решений под реальные запросы банка. VTB API Hackathon — вызов для тех, кому интересно попробовать силы на нетривиальных задачах. Участники погружаются в специфику разработки продуктов в банке и понимают, что выпуску любого продукта предшествует большая работа с аналитикой и архитектурой», — поделился Игорь Бессчастный, лидер Платформы API ВТБ.