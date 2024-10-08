6 тонн гумпомощи передано в Старооскольскую окружную больницу фондом «Поколение»

Поддержка медицинских учреждения является для фонда «Поколение» одним из главных направлений работы на протяжении уже более 25 лет., а время работы фонд Андрея Скоча направил на это более трёх миллиардов рублей. В частности, в различные больницы поставлено более 850 единиц различного высокоточного оборудования, в том числе, аппараты УЗИ и томографы.