bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 октября, 13:10

Published 7 октября, 13:10

Modified 7 октября, 13:12

Updated 7 октября, 13:12

Газ

За 9 месяцев в домах белгородцев установили более 2 тысяч датчиков утечки газа

7 октября 2024, 13:10
Фото: АО «Газпром газораспределение Белгород»
Газ
Сюжет
Новости Белгорода
Для повышения безопасности при пользовании газовым оборудованием АО «Газпром газораспределение Белгород» рекомендует абонентам устанавливать приборы газового контроля. Неисправные газовые приборы могут послужить причиной аварии, взрыва или пожара.

Вовремя обнаруженная утечка газа может спасти жизнь. За 9 месяцев 2024 года специалисты компании установили более 2 тысяч приборов газового контроля в домах и квартирах жителей региона.

Основные виды приборов газового контроля:

  • Сигнализатор загазованности с датчиком/датчиками на один или несколько видов газа — это устройство, которое подает звуковой или световой сигнал, если концентрация природного, сжиженного газа или угарного превышает предельно допустимый уровень.
  • Система контроля загазованности — это сигнализатор с отключающим клапаном подачи газа. Он не просто фиксирует утечку, но и блокирует подачу голубого топлива в газовое оборудование.
«Неукоснительное соблюдение правил эксплуатации газовых приборов, а также приборы газового контроля помогут обезопасить дом. Мы настоятельно рекомендуем оснащать газифицируемые помещения приборами газового контроля во избежание несчастных случаев», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Белгород» Николай Клепиков.

Установка системы контроля загазованности с автоматическим перекрытием газа производится только специалистами специализированной организации. С заявлением об установке, можно обратиться в подразделения АО «Газпром газораспределение Белгород».

Газовое оборудованиеГазовое оборудование
Газовое оборудованиеГазовое оборудование
Газовое оборудованиеГазовое оборудование
Газовое оборудование. Фото: АО «Газпром газораспределение Белгород»
«Газпром межрегионгаз Белгород» за год заключил почти 7 тыс. новых договоров
Узнать подробнее
Читайте также:
750 уроков безопасности провели специалисты АО «Газпром газораспределение Белгород»АО «Газпром газораспределение Белгород» обеспечило газоснабжение «Нового Иерусалима»АО «Газпром газораспределение Белгород» обеспечило газификацию 578 жилых домов
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь