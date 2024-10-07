За 9 месяцев в домах белгородцев установили более 2 тысяч датчиков утечки газа

Posted 7 октября, 13:10
Published 7 октября, 13:10
Modified 7 октября, 13:12
Updated 7 октября, 13:12
Основные виды приборов газового контроля:
«Неукоснительное соблюдение правил эксплуатации газовых приборов, а также приборы газового контроля помогут обезопасить дом. Мы настоятельно рекомендуем оснащать газифицируемые помещения приборами газового контроля во избежание несчастных случаев», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Белгород» Николай Клепиков.
Установка системы контроля загазованности с автоматическим перекрытием газа производится только специалистами специализированной организации. С заявлением об установке, можно обратиться в подразделения АО «Газпром газораспределение Белгород».