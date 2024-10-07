В Черноземье готовятся открыть отопительный сезон. А что в Белгородской области?

Согласно установленным правилам, для включения отопления среднесуточная температура должна опуститься ниже 8 градусов. Хотя в настоящее время в Орловской области таких температурных условий не наблюдается, было решено не откладывать запуск отопления, так как, по словам главы региона, «ждать нечего».