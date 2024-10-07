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Posted 7 октября, 11:28

Published 7 октября, 11:28

Modified 7 октября, 11:48

Updated 7 октября, 11:48

Когда белгородцам пора начать ждать отопления?

В Черноземье готовятся открыть отопительный сезон. А что в Белгородской области?

7 октября 2024, 11:28
Фото: 1MI
Когда белгородцам пора начать ждать отопления?

В Орловской области раньше времени начнут отопительный сезон

Сюжет
ЖКХ
В Орловской области температура ещё не достигла необходимого минимума, но по распоряжению губернатора Андрея Клычкова уже готовятся к отопительному сезону, сообщает «Орелtimes». А что в Белгородской области?

В Орловской области начинается отопительный сезон. На заседании регионального правительства губернатор Андрей Клычков предложил главам муниципалитетов незамедлительно приступить к подаче тепла в социальные объекты.

Согласно установленным правилам, для включения отопления среднесуточная температура должна опуститься ниже 8 градусов. Хотя в настоящее время в Орловской области таких температурных условий не наблюдается, было решено не откладывать запуск отопления, так как, по словам главы региона, «ждать нечего».

На текущей неделе также будет принято решение о начале отопительного сезона в многоквартирных домах. Ожидается, что процесс подключения тепла займёт около 10 дней. А для детских садов, школ, учреждений культуры и здравоохранения в Орле отопительный сезон начнётся 9 октября.

В Белгородской области пока не ведутся подобные разговоры. Хотя во вторник, 8 октября, по прогнозам регионального Гидрометцентра, температура воздуха составит +13 градусов, ожидается дождь.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#ЖКХ#Отопительный сезон#Новости Белгорода#Черноземье#Орловская область#Андрей Клычков
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