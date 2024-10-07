В Черноземье готовятся открыть отопительный сезон. А что в Белгородской области?

Posted 7 октября, 11:28
Published 7 октября, 11:28
Modified 7 октября, 11:48
Updated 7 октября, 11:48
В Орловской области начинается отопительный сезон. На заседании регионального правительства губернатор Андрей Клычков предложил главам муниципалитетов незамедлительно приступить к подаче тепла в социальные объекты.
Согласно установленным правилам, для включения отопления среднесуточная температура должна опуститься ниже 8 градусов. Хотя в настоящее время в Орловской области таких температурных условий не наблюдается, было решено не откладывать запуск отопления, так как, по словам главы региона, «ждать нечего».
На текущей неделе также будет принято решение о начале отопительного сезона в многоквартирных домах. Ожидается, что процесс подключения тепла займёт около 10 дней. А для детских садов, школ, учреждений культуры и здравоохранения в Орле отопительный сезон начнётся 9 октября.
В Белгородской области пока не ведутся подобные разговоры. Хотя во вторник, 8 октября, по прогнозам регионального Гидрометцентра, температура воздуха составит +13 градусов, ожидается дождь.