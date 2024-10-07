В Белгороде будет новый мэр, а некоторые жители региона получат по 3 млн рублей?

Сейчас Белгород возглавляет Валентин Демидов — он занял эту должность после отставки предыдущего мэра Антона Иванова, обвиняемого в получении взятки. Нового мэра назначат на должность сроком на пять лет. Демидов же находится на посту меньше этого срока, поскольку Иванов написал заявление на досрочное увольнение.