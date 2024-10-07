В Белгороде будет новый мэр, а некоторые жители региона получат по 3 млн рублей?

Posted 7 октября, 15:30
Published 7 октября, 15:30
Modified 7 октября, 15:30
Updated 7 октября, 15:30
В Белгороде скоро объявят конкурс на вакансию главы городской администрации. Кандидаты могут подавать документы с 5 по 29 ноября.
Первый этап конкурса состоится уже 6 декабря этого года. В ходе второго этапа, который пройдёт 11 декабря, изучат программы развития и проекты работы администрации города.
В этом году оклад будущего главы администрации Белгорода повысили до 44 265 рублей, поэтому минимальная зарплата мэра составит 177,06 тысячи рублей. Такая сумма получилась из-за имеющейся надбавки в 300% от оклада за исполнение отдельных госполномочий.
Кроме того, количество отпускных дней в году у градоначальника достигает 43: 33 дня даётся из-за ненормированного рабочего графика, а оставшиеся 10 — за выслугу лет.
Сейчас Белгород возглавляет Валентин Демидов — он занял эту должность после отставки предыдущего мэра Антона Иванова, обвиняемого в получении взятки. Нового мэра назначат на должность сроком на пять лет. Демидов же находится на посту меньше этого срока, поскольку Иванов написал заявление на досрочное увольнение.
Тем белгородцам, кто подпишет контракт с Минобороны РФ или уйдёт добровольцем в зону СВО, с 7 октября по 31 декабря будут начислять повышенные выплаты: каждый получит по 3 миллиона рублей.
Средства выделят сразу из четырёх источников: федерального, регионального, муниципального бюджетов, а также из внебюджетных поступлений.
Выплату смогут получить и жители других городов, которые ушли на СВО из Белгородской области.
Узнать подробности можно по номеру 122.
Полковник юстиции Михаил Селюков может стать новым руководителем воронежского следственного управления Следственного комитета. Эта должность стала вакантной после ухода на пенсию Кирилла Левита. Официальная информация о назначении Селюкова пока отсутствует, но местные источники подтвердили отставку прошлого руководителя.
Михаил Селюков работал в прокуратуре Белгородской области до 2007 года, затем занимал различные должности в региональном СУ СК до 2022 года. У него четыре высших образования, он является кандидатом юридических наук.
Недавно Селюков покинул Белгородскую область и вступил в должность замруководителя томского СК, а в июне 2023 года стал первым замруководителя Следственного комитета по Алтайскому краю, где работает до сих пор.