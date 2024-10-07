Уход великой актрисы из «Гарри Поттера»: её наследие продолжает жить в успехах детей

Кристоферу Ларкину сейчас 57 лет. Несмотря на то, что Крис отказался от именитой фамилии отца, чтобы достичь успехов самостоятельно, он никогда не отрицал того факта, что родители очень сильно повлияли на него как на актера. Сайт people.com сообщает, что Крис не всегда был уверен, что хочет сниматься в кино. Свой творческий путь он начал сравнительно поздно. Младший брат Кристофера даже был на год старше его в театральной школе.