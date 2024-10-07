Уход великой актрисы из «Гарри Поттера»: её наследие продолжает жить в успехах детей

Posted 7 октября, 12:08
Published 7 октября, 12:08
Modified 7 октября, 12:10
Updated 7 октября, 12:10
27 сентября 2024 года в возрасте 89 лет не стало легендарной актрисы Мэгги Смит, сыгравшей роли Минервы Макгонагалл в «Гарри Поттере» и Вайолет Кроули в «Аббатстве Даунтон». The U.S. Sun сообщили, что сыновья актрисы поделились информацией о том, что их мать скончалась в больнице. Именно с ними она провела свои последние дни.
Сейчас её большая семья из двух сыновей и пяти внуков скорбит по актрисе. «Российская газета» рассказывает, что все члены семьи опустошены и благодарят специалистов, которые следили за их матерью и бабушкой в последние дни её жизни. О причинах смерти никакой информации нет.
Смит была мамой двух сыновей: Криса Ларкина и Тоби Стивенса. Актриса делила двоих детей с бывшим мужем Робертом Стивенсом. Оба брата — актеры. Крис, решивший отказаться от своей известной фамилии, чтобы достичь всего только своими силами, не пользуясь знаменитой фамилией, приобрел популярность благодаря роли Ричарда Брауна в сериале «Чужестранка».Тоби стал известен благодаря роли Джона Робинсона в сериале Netflix «Затерянные в космосе».
Кристоферу Ларкину сейчас 57 лет. Несмотря на то, что Крис отказался от именитой фамилии отца, чтобы достичь успехов самостоятельно, он никогда не отрицал того факта, что родители очень сильно повлияли на него как на актера. Сайт people.com сообщает, что Крис не всегда был уверен, что хочет сниматься в кино. Свой творческий путь он начал сравнительно поздно. Младший брат Кристофера даже был на год старше его в театральной школе.
Британский актер присоединился к актёрскому составу «Чужестранки» в пятом сезоне, благодаря чему и получил узнаваемость. Сейчас он живет в Лондоне со своими детьми и женой Суки.
Актёру на данный момент 55 лет, и его путь так же, как и у старшего брата, начинался с театра. В 1994 году он сыграл главного героя в «Кориолане» в Королевской шекспировской труппе. Тоби рассказывал, что никто из родителей не настаивал на карьере актёра. Смит и Стивенс старались сделать так, чтобы их сын сам хотел заниматься этим.
В 2018 году Тоби присоединился к актерскому составу сериала Netflix «Затерянные в космосе», который завершился в 2021 году. Там он сыграл персонажа по имени Джон Робинсон.
Тоби и его жена Анна-Луиза Плауман — родители троих детей: сына Эли Алистера и дочерей Таллулы и Куры. Пара поженилась в сентябре 2001 года.
Несомненно, именно Мэгги Смит повлияла на своих сыновей и их решение стать актёрами. Ведь братья видели, чем живет их мать: посещали спектакли и смотрели фильмы с её участием. Теперь, после смерти легендарной актрисы, её наследие продолжает жить в её работах и в творческой карьере её детей.