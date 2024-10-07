Ученые: Благодаря астероиду муравьи стали грибниками

Posted 7 октября, 07:57
Published 7 октября, 07:57
Modified 7 октября, 07:57
Updated 7 октября, 07:57
Ученые исследовали образцы 288 видов грибов, которые выращивают муравьи. Также были проанализированы 187 видов грибов, развивающихся самостоятельно. Одновременно с этим были изучены 208 видов муравьев, занимающихся грибоводством, и 68 видов муравьев, которые не выращивают грибы. На основе этого анализа были составлены эволюционные деревья. По ним ученые определили период, когда муравьи начали заниматься грибоводством.
Как передает newkhakasiya.online, порядка 250 видов муравьев, обитающих на двух американских континентах, выращивают грибы. Исследователи распределили этих насекомых на четыре группы на основании способа выращивания грибов. Так, муравьи-листорезы кормят грибы частичками растений. При этом сами они питаются гонглидиями, представляющими собой создаваемые грибами полезные структуры.
Исследователи связывают момент начала активного развития грибного царства с последствиями падения астероида, из-за чего на планете вымерли динозавры и почти половина видов растений.