Ученые: Благодаря астероиду муравьи стали грибниками

Ученые исследовали образцы 288 видов грибов, которые выращивают муравьи. Также были проанализированы 187 видов грибов, развивающихся самостоятельно. Одновременно с этим были изучены 208 видов муравьев, занимающихся грибоводством, и 68 видов муравьев, которые не выращивают грибы. На основе этого анализа были составлены эволюционные деревья. По ним ученые определили период, когда муравьи начали заниматься грибоводством.