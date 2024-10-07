Солидное повышение? Стал известен размер материнского капитала на 2025 году

Posted 7 октября, 12:02
Published 7 октября, 12:02
Modified 7 октября, 12:04
Updated 7 октября, 12:04
Депутат Госдумы Екатерина Стенякина поделилась с «РИА Новости» тем, какая сумма будет выделена на материнский капитал в следующем 2025 году. В 2024 году сумма материнского капитала за рождение первого ребёнка составляет 631 тыс. руб., а за второго — 834 тыс. руб.
В следующем году сумма при рождении первого ребёнка вырастет до 646 тыс. руб, а при рождении второго — до 854 тыс. руб. Однако цифры пока являются неточными, поскольку на законодательном уровне утверждений ещё не последовало. Требования к получателям материнского капитала в 2025 году останутся прежними.
Программа материнского капитала действует с 2007 года, однако до 2020 года пособия выплачивались только за второго ребёнка. С 2020 года указом президента было принято решение платить и за первого ребёнка.