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Posted 7 октября, 12:02

Published 7 октября, 12:02

Modified 7 октября, 12:04

Updated 7 октября, 12:04

Размер маткапитала на первого ребёнка в 2025 вырастет до 646 тысяч рублей

Солидное повышение? Стал известен размер материнского капитала на 2025 году

7 октября 2024, 12:02

Размер маткапитала на первого ребёнка в 2025 вырастет до 646 тысяч рублей

В 2025 году размер материнского капитала может вырасти до 646 тыс. рублей, сообщила «РИА Новости» депутат Госдумы от «Единой России» и член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. На материнский капитал в 2025 году выделили 694,2 млрд руб.

Депутат Госдумы Екатерина Стенякина поделилась с «РИА Новости» тем, какая сумма будет выделена на материнский капитал в следующем 2025 году. В 2024 году сумма материнского капитала за рождение первого ребёнка составляет 631 тыс. руб., а за второго — 834 тыс. руб.

В следующем году сумма при рождении первого ребёнка вырастет до 646 тыс. руб, а при рождении второго — до 854 тыс. руб. Однако цифры пока являются неточными, поскольку на законодательном уровне утверждений ещё не последовало. Требования к получателям материнского капитала в 2025 году останутся прежними.

Программа материнского капитала действует с 2007 года, однако до 2020 года пособия выплачивались только за второго ребёнка. С 2020 года указом президента было принято решение платить и за первого ребёнка.

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