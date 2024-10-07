Солидное повышение? Стал известен размер материнского капитала на 2025 году

В следующем году сумма при рождении первого ребёнка вырастет до 646 тыс. руб, а при рождении второго — до 854 тыс. руб. Однако цифры пока являются неточными, поскольку на законодательном уровне утверждений ещё не последовало. Требования к получателям материнского капитала в 2025 году останутся прежними.