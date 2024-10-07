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Posted 7 октября, 13:07

Published 7 октября, 13:07

Modified 7 октября, 13:07

Updated 7 октября, 13:07

Новый мост в Белгороде

Пустят ли дополнительные автобусные маршруты по Новому мосту в Белгороде?

7 октября 2024, 13:07
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
Новый мост в Белгороде

Глава белгородского минтранса ответил на вопрос о маршрутах на Новом мосту

Сюжет
Автобусы
Район Нового моста в Белгороде последнее время активно реконструируют. Белгородцы поинтересовались, могут ли там скоро запустить дополнительные маршруты общественного транспорта. Ответил министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области.

Горожане задались вопросом, не планируют ли в Белгороде организовать в ближайшее время дополнительные маршруты, которые будут курсировать по Новому мосту.

Сейчас этот участок автодороги активно реконструируют. Сначала попытались организовать пешеходный переход, который в итоге «свернули». А недавно начали ремонт надземки.

Как рассказал министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко во время прямого эфира, пока пускать новые автобусные рейсы через мост не планируют.

Когда в Белгороде откроют надземный переход в районе памятника князю Владимиру?
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#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Реконструкция#Автобусы#Новости Белгорода#Новый мост#Сергей евтушенко#Белгород#Автобусные маршруты
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