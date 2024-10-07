Пустят ли дополнительные автобусные маршруты по Новому мосту в Белгороде?

Posted 7 октября, 13:07
Published 7 октября, 13:07
Modified 7 октября, 13:07
Updated 7 октября, 13:07
Горожане задались вопросом, не планируют ли в Белгороде организовать в ближайшее время дополнительные маршруты, которые будут курсировать по Новому мосту.
Сейчас этот участок автодороги активно реконструируют. Сначала попытались организовать пешеходный переход, который в итоге «свернули». А недавно начали ремонт надземки.
Как рассказал министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко во время прямого эфира, пока пускать новые автобусные рейсы через мост не планируют.