Пустят ли дополнительные автобусные маршруты по Новому мосту в Белгороде?

Как рассказал министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко во время прямого эфира, пока пускать новые автобусные рейсы через мост не планируют.

Сейчас этот участок автодороги активно реконструируют. Сначала попытались организовать пешеходный переход, который в итоге «свернули» . А недавно начали ремонт надземки .

Горожане задались вопросом, не планируют ли в Белгороде организовать в ближайшее время дополнительные маршруты, которые будут курсировать по Новому мосту.

Когда в Белгороде откроют надземный переход в районе памятника князю Владимиру?

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