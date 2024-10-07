«Осадок остался»: белгородские «львы» забрали бронзу Кубка легенд

Posted 7 октября, 07:04
Published 7 октября, 07:04
Modified 7 октября, 07:14
Updated 7 октября, 07:14
В субботу, 5 октября, белгородские волейболисты сыграли с казанским «Зенитом», но уступили сопернику: счёт составил 1:3 (18:25, 25:20, 25:17, 25:21). Этот проигрыш не позволил «львам» побороться за золото, однако у них ещё оставалась возможность забрать себе бронзу Кубка легенд.
Самыми результативными игроками субботней игры стали Мохамед Аль Хачдади и Павел Тетюхин, набравшие 17 очков. Также отличился и Цзинъинь Чжан с девятью очками.
Финальная игра белгородцев состоялась на следующий день, 6 октября. «Львам» удалось за три сета забрать третье места у «Кузбасса»: счёт в пользу белгородцев составил 3:0 (25:19, 25:19, 25:20).
В этот раз самым лучшим игроком стал Цзинъинь Чжан — он заработал для команды 13 очков. Павел Тетюхин и Мохамед Аль Хачдади чуть отстали — у них по 11 очков.
Белгородцы забрали бронзовые медали сразу после матча. Им также выдали денежный приз в размере 2 млн 550 тыс. рублей.
«Ребята хорошо сыграли. Выдержали и атаку, и приём. Отодвинули соперника от сетки, справились на блоке. Результат — 3:0. Осадок, конечно, остался. Хотелось бы всё-таки в финал. Наше стремление — играть за первое место. Но на сегодняшний день у нас такой результат — третье место», — поделился впечатлениями главный тренер Александр Волков.