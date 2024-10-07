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Posted 7 октября, 07:04

Published 7 октября, 07:04

Modified 7 октября, 07:14

Updated 7 октября, 07:14

Фото с награждением

«Осадок остался»: белгородские «львы» забрали бронзу Кубка легенд

7 октября 2024, 07:04
Фото: группа волейбольного клуба «Белогорье»
Фото с награждением

«Белогорью» вручили 2,5 миллиона рублей за третье место в Кубке легенд

Сюжет
Волейбол
Белгородские волейболисты заняли третье место в Кубке легенд. В субботу «львы» проиграли казанскому «Зениту», но в воскресенье обыграли «Кузбасс».

В субботу, 5 октября, белгородские волейболисты сыграли с казанским «Зенитом», но уступили сопернику: счёт составил 1:3 (18:25, 25:20, 25:17, 25:21). Этот проигрыш не позволил «львам» побороться за золото, однако у них ещё оставалась возможность забрать себе бронзу Кубка легенд.

Самыми результативными игроками субботней игры стали Мохамед Аль Хачдади и Павел Тетюхин, набравшие 17 очков. Также отличился и Цзинъинь Чжан с девятью очками.

Финальная игра белгородцев состоялась на следующий день, 6 октября. «Львам» удалось за три сета забрать третье места у «Кузбасса»: счёт в пользу белгородцев составил 3:0 (25:19, 25:19, 25:20).

В этот раз самым лучшим игроком стал Цзинъинь Чжан — он заработал для команды 13 очков. Павел Тетюхин и Мохамед Аль Хачдади чуть отстали — у них по 11 очков.

Белгородцы забрали бронзовые медали сразу после матча. Им также выдали денежный приз в размере 2 млн 550 тыс. рублей.

«Ребята хорошо сыграли. Выдержали и атаку, и приём. Отодвинули соперника от сетки, справились на блоке. Результат — 3:0. Осадок, конечно, остался. Хотелось бы всё-таки в финал. Наше стремление — играть за первое место. Но на сегодняшний день у нас такой результат — третье место», — поделился впечатлениями главный тренер Александр Волков.

Напомним, что в апреле белгородские волейболисты заняли третье место в чемпионате России.

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