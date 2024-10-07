«Осадок остался»: белгородские «львы» забрали бронзу Кубка легенд

В субботу, 5 октября, белгородские волейболисты сыграли с казанским «Зенитом», но уступили сопернику: счёт составил 1:3 (18:25, 25:20, 25:17, 25:21). Этот проигрыш не позволил «львам» побороться за золото, однако у них ещё оставалась возможность забрать себе бронзу Кубка легенд.