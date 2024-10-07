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Posted 7 октября, 06:35

Published 7 октября, 06:35

Modified 7 октября, 15:13

Updated 7 октября, 15:13

Проект будущей площадки

Новая спортивная площадка в Белгороде появится в неожиданном месте

7 октября 2024, 06:35
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Проект будущей площадки

В Белгороде откроют новую площадку для мини-футбола и баскетбола

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Новости Белгорода
Весной в Белгороде появится новая спортивная площадка, где жители смогут играть как в мини-футбол, так и в баскетбол. Сейчас разрабатывают дизайн-проект будущей территории, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгороде появится совмещённая площадка для мини-футбола и баскетбола. Организуют её под мостом через Везёлку на левом берегу по проспекту Ватутина.

Для нового места притяжения любителей спорта разрабатывают яркий дизайн. Предлагается использовать на площадке износостойкое покрытие, на опорных столбах может появиться арт. Профессиональные игровые кольца будут с амортизацией.

«Игровое поле площадью 400 метров будет многофункциональным. Здесь смогут играть как в футбол, так и в баскетбол. Обязательно оборудуем площадку хорошим освещением, поставим динамики, к которым сможет подключиться любой желающий», — заключил Вячеслав Гладков.

Завершить все работы планируется к весне: к обустройству нового объекта приступят после ремонта моста.

Мост над ВезёлкойМост над Везёлкой
Проект будущей площадкиПроект будущей площадки
Проект будущей площадкиПроект будущей площадки
Мост над Везёлкой. Фото: страница Вячеслава Гладкова
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