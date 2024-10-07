Новая спортивная площадка в Белгороде появится в неожиданном месте

Posted 7 октября, 06:35
Published 7 октября, 06:35
Modified 7 октября, 15:13
Updated 7 октября, 15:13
В Белгороде появится совмещённая площадка для мини-футбола и баскетбола. Организуют её под мостом через Везёлку на левом берегу по проспекту Ватутина.
Для нового места притяжения любителей спорта разрабатывают яркий дизайн. Предлагается использовать на площадке износостойкое покрытие, на опорных столбах может появиться арт. Профессиональные игровые кольца будут с амортизацией.
«Игровое поле площадью 400 метров будет многофункциональным. Здесь смогут играть как в футбол, так и в баскетбол. Обязательно оборудуем площадку хорошим освещением, поставим динамики, к которым сможет подключиться любой желающий», — заключил Вячеслав Гладков.
Завершить все работы планируется к весне: к обустройству нового объекта приступят после ремонта моста.