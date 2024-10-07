Новая спортивная площадка в Белгороде появится в неожиданном месте

В Белгороде откроют новую площадку для мини-футбола и баскетбола

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Весной в Белгороде появится новая спортивная площадка, где жители смогут играть как в мини-футбол, так и в баскетбол. Сейчас разрабатывают дизайн-проект будущей территории, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.