Наживаются на посетителях? Белгородцев до сих пор возмущает цена билета в зоопарк

Posted 7 октября, 15:10
Published 7 октября, 15:10
Modified 7 октября, 15:10
Updated 7 октября, 15:10
Белгородцы возмущены ценами на билеты в городской зоопарк. Стоимость, по мнению жителей, слишком высокая. Проход для взрослых в будние дни обойдётся в 400 рублей, а в выходные — 450. Для детей от 5 до 16 лет — в 100 и 150 рублей соответственно. Такую разницу гости зоопарка объясняют якобы попыткой руководства нажиться на родителях.
«И ведь знают, что взрослые идут туда ради детей, и на этом зарабатывают. А если два взрослых и ребёнок, то вообще билеты больше тысячи выходят. Позор, кто зарабатывает на детях, да ещё сейчас!» — пишут пользователи Сети.
В администрации Белгорода пояснили, что цена билета не может быть ниже, ведь содержание зоопарка — это весьма большие расходы. На сегодняшний день там обитают 400 животных, их необходимо кормить, за ними необходимо ухаживать.
Белгородский зоопарк, в отличие от большинства российских, частный, у него просто нет поддержки из бюджета. При этом поток посетителей за последние годы значительно снизился сначала из-за ковида, а затем из-за обстрелов.
«Поверьте, если бы было возможно сделать вход бесплатным, так и было бы. <…> Один тигр съедает мяса на полмиллиона рублей в год, а тигров у нас — два. Причём цены на продукты растут, а стоимость наших билетов мы стойко держим уже несколько лет», — уточнили в мэрии.
Обеспечивать животных помогают их опекуны, но кто обеспечит 56 сотрудников? Большие средства уходят и на коммунальные услуги.
При этом в парке действует постоянная система льгот. Дети до 5 лет могут посетить его бесплатно, до 16 лет действует детский льготный билет. Многодетные семьи в первую субботу месяца также могут не платить за вход, а в любой другой день посетить зоопарк по льготной цене.
Инвалидам 1-й и 2-й группы тоже доступен бесплатный проход, пенсионеры и инвалиды 3-й группы и один сопровождающий ребёнка инвалида пройдут по льготной цене. Полностью бесплатный вход для участников ВОВ, а для участников боевых действий — по льготной цене.