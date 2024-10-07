Наживаются на посетителях? Белгородцев до сих пор возмущает цена билета в зоопарк

При этом в парке действует постоянная система льгот. Дети до 5 лет могут посетить его бесплатно, до 16 лет действует детский льготный билет. Многодетные семьи в первую субботу месяца также могут не платить за вход, а в любой другой день посетить зоопарк по льготной цене.