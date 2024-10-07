К годовщине стыковки БАМа РЖД завершили строительство пути в Забайкальском крае

«Российские железные дороги продолжают славные традиции советских железнодорожников. Символично, что сегодня, в 21 годовщину создания компании, в год, когда мы отмечаем 50-летие БАМа, на том же самом перегоне Куанда — Куандинский строители снова делают стыковку только уже второго железнодорожного пути. Это даст кратный рост пропускных и провозных способностей магистрали, которые как никогда востребованы экономикой нашей страны», — подчеркнул он.