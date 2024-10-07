Главы знают, водоканал знает: в Белгородской области плохо ищут незаконных врезчиков

Posted 7 октября, 12:13
Published 7 октября, 12:13
Modified 7 октября, 12:15
Updated 7 октября, 12:15
Анна Куташова доложила, что в Белгородском районе выявили 36 домовладений, которые самостоятельно подключились к системам водоснабжения. Больше всего таких нарушений в новом микрорайоне Майский-8.
В Алексеевском округе 16 владельцев домов обошли официальное подключение. В Старом Осколе таких нарушений три. В Яковлевском округе — 26 самовольных подключений.
Таким владельцам домов пересчитают начисления платы за воду.
«То количество нарушений, которые мы выявили, говорит о том, что работа проводится максимально неэффективно. То, что главы администраций знают про врезки, — абсолютно очевидно, то, что сотрудники водоканала знают о врезках, — абсолютно очевидно, но по понятным причинам это не фиксируется», — заключил после доклада глав муниципалитетов Вячеслав Гладков.
Губернатор предложил изменить подход к контрольным мероприятиям. Власти будут создавать комиссии, в которые могут войти сотрудники правоохранительных органов.
Ранее в Белгородской области выявили более 90 незаконных подключений.