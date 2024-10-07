Главы знают, водоканал знает: в Белгородской области плохо ищут незаконных врезчиков

В Белгородской области борются с самовольными подключениями к водоснабжению

Сюжет Вода

Проблемы с самовольными подключениями к водоснабжению в Белгородской области привели к тому, что систему выявления таких нарушений пересмотрят по поручению губернатора Вячеслава Гладкова. Самые серьёзные проблемы из-за самостоятельных «водоканальщиков» — в четырёх районах.