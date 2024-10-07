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Posted 7 октября, 12:13

Published 7 октября, 12:13

Modified 7 октября, 12:15

Updated 7 октября, 12:15

В Белгородской области борются с самовольными подключениями к водоснабжению

Главы знают, водоканал знает: в Белгородской области плохо ищут незаконных врезчиков

7 октября 2024, 12:13
Фото: Изображение Midjourney

В Белгородской области борются с самовольными подключениями к водоснабжению

Сюжет
Вода
Проблемы с самовольными подключениями к водоснабжению в Белгородской области привели к тому, что систему выявления таких нарушений пересмотрят по поручению губернатора Вячеслава Гладкова. Самые серьёзные проблемы из-за самостоятельных «водоканальщиков» — в четырёх районах.

Анна Куташова доложила, что в Белгородском районе выявили 36 домовладений, которые самостоятельно подключились к системам водоснабжения. Больше всего таких нарушений в новом микрорайоне Майский-8.

В Алексеевском округе 16 владельцев домов обошли официальное подключение. В Старом Осколе таких нарушений три. В Яковлевском округе — 26 самовольных подключений.

Таким владельцам домов пересчитают начисления платы за воду.

«То количество нарушений, которые мы выявили, говорит о том, что работа проводится максимально неэффективно. То, что главы администраций знают про врезки, — абсолютно очевидно, то, что сотрудники водоканала знают о врезках, — абсолютно очевидно, но по понятным причинам это не фиксируется», — заключил после доклада глав муниципалитетов Вячеслав Гладков.

Губернатор предложил изменить подход к контрольным мероприятиям. Власти будут создавать комиссии, в которые могут войти сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Белгородской области выявили более 90 незаконных подключений.

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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Старый Оскол#Вода#Нарушения#Водоснабжение#Белгород#Врезки#Яковлевский округ
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