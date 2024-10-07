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Posted 7 октября, 13:46

Published 7 октября, 13:46

Modified 7 октября, 13:48

Updated 7 октября, 13:48

Глава СВР Нарышкин: разведка США активизировалась в Белгородской области

Глава СВР Нарышкин: разведка США активизировалась в Белгородской области

7 октября 2024, 13:46
Фото: 1MI
Сюжет
Приграничье
Белгородская и Курская области стали объектом наблюдения западных спецслужб. Глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что американские спутники с весны активно передают Украине информацию о ситуации в приграничье. ВСУ также планировали заминировать Курскую АЭС, пишет ТАСС со ссылкой на Нарышкина.

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что США с самого начала конфликта передавали Киеву информацию, которая использовалась для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре России.

По словам Нарышкина, начиная с марта этого года значительно активизировались иностранные разведывательные спутники. Они проводили высокодетальные съёмки объектов на российских территориях, граничащих с Украиной.

Особое внимание американцы уделяли Белгородской и Курской областям. В результате эти регионы стали мишенью для украинских ракетных обстрелов, ударов беспилотников и атак диверсионно-разведывательных групп.

Нарышкин также сообщил, что Вооружённые силы Украины планировали захватить и заминировать Курскую АЭС. Если бы этот план был реализован, Европу ожидала бы катастрофа, сопоставимая с чернобыльской.

Нарышкин подчеркнул, что западные спецслужбы готовили украинские диверсионно-разведывательные группы для проведения провокаций на нескольких атомных электростанциях в России.

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