Posted 7 октября, 13:46
Published 7 октября, 13:46
Modified 7 октября, 13:48
Updated 7 октября, 13:48
Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что США с самого начала конфликта передавали Киеву информацию, которая использовалась для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре России.
По словам Нарышкина, начиная с марта этого года значительно активизировались иностранные разведывательные спутники. Они проводили высокодетальные съёмки объектов на российских территориях, граничащих с Украиной.
Особое внимание американцы уделяли Белгородской и Курской областям. В результате эти регионы стали мишенью для украинских ракетных обстрелов, ударов беспилотников и атак диверсионно-разведывательных групп.
Нарышкин также сообщил, что Вооружённые силы Украины планировали захватить и заминировать Курскую АЭС. Если бы этот план был реализован, Европу ожидала бы катастрофа, сопоставимая с чернобыльской.
Нарышкин подчеркнул, что западные спецслужбы готовили украинские диверсионно-разведывательные группы для проведения провокаций на нескольких атомных электростанциях в России.