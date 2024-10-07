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Posted 7 октября, 11:54

Published 7 октября, 11:54

Modified 7 октября, 11:56

Updated 7 октября, 11:56

Гладков поручил предоставить сельхозпроизводителям-МСП три МРОТ на сотрудника

Гладков поручил предоставить сельхозпроизводителям-МСП три МРОТ на сотрудника

7 октября 2024, 11:54
Фото: 1MI
Сюжет
Сельское хозяйство
Речь идёт о хозяйствующих субъектах, которые работают на территории приграничных муниципалитетов. Подробнее сообщил врио замгубернатора по сельскому хозяйству Андрей Антоненко.

По словам Антоненко, предлагается три дополнительных меры поддержки субъектам МСП в сельском хозяйстве на приграничных территориях.

Первая — рассмотрение возможности продления сроков уплаты налогов и страховых взносов объектов в сфере агропромышленного комплекса, у которых в период СВО доходы снизились более чем на 30%. Данная мера коснётся предпринимателей, которые работают по определённым ОКВЭДам. С учётом анализа данных на первое полугодие 2024 года потенциальными получателями станут 82 хозсубъекта.

Следующая мера поддержки — субсидии на возмещение затрат на оплату труда работников в размере трёх МРОТ на человека. Мера коснётся субъектов МСП в сфере АПК, которые работают по кодам ОКВЭД раздела А на территории приграничья. Планируемый размер поддержки составит около 200 млн рублей на 247 хозсубъектов.

Для возобновления сельскохозяйственной деятельности субъектов МСП, которые в настоящее время не могут использовать свою материально-техническую базу из-за отселения, ограничения въезда на территорию, предлагается предусмотреть грант на возобновление работы.

Антоненко отметил, что большинство предпринимателей готовы возобновить работу, где не требуется больших земельных ресурсов. Сумма гранта — до 5 млн рублей на развитие овощеводства, ягодоводства и пчеловодства и до 8 млн рублей в сфере переработки сельхозпродукции и развития рыбоводства. Общий бюджет — 150 млн рублей.

«Процедура должна быть максимально публичной. Нужны списки этих конкретных сельхозтоваропроизводителей, кто хочет получить такую поддержку. Главы районов и округов должны принять активное участие, потому что это люди, которые живут на земле, они производят свой качественный продукт. Нам важно, чтобы они остались жить и работать у нас в области. Мы выделим эти 150 млн рублей, конечно, окажем им поддержку», — отметил губернатор Гладков.
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Сельское хозяйство#Оплата труда#Страховые взносы#Белгород#МСП#Приграничные территории
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