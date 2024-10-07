Гладков поручил предоставить сельхозпроизводителям-МСП три МРОТ на сотрудника

Первая — рассмотрение возможности продления сроков уплаты налогов и страховых взносов объектов в сфере агропромышленного комплекса, у которых в период СВО доходы снизились более чем на 30%. Данная мера коснётся предпринимателей, которые работают по определённым ОКВЭДам. С учётом анализа данных на первое полугодие 2024 года потенциальными получателями станут 82 хозсубъекта.