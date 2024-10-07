Феодосия: Богом данная и людьми забытая

Posted 7 октября, 14:08
Published 7 октября, 14:08
Modified 7 октября, 14:10
Updated 7 октября, 14:10
Феодосия — это ранее столица работорговли, основанная в VI веке до нашей эры. Современное название, которое с греческого переводится как «Богом данная», сохранила Российская Империя, после присоединения поселения к государству в 1783 году.
Этот город сильно старше Киевской Руси, Российской Империи и Российской Федерации. Автор статьи прожила в «Богом данной» больше шести лет, часто приезжает в город из Белгорода. Когда долго не видишь «родные» улицы, сильно бросаются в глаза изменения.
Мне кажется, Феодосия — далеко не самый направленный на туризм город Крымского полуострова, развлечений тут заметно меньше. Если что-то для туристов и есть, то для семей и пенсионеров — молодёжных баров, клубов, экстремальных развлечений почти нет.
Несмотря на это, в последние годы количество туристов именно в Феодосии увеличивается. В сезон свободные места на пляжах найти сложно, но меня, как бывшего жителя города — это настораживает, ведь в Крыму явно есть альтернативы лучше.
В 2023 году феодосийцы выбирали нового мэра города, в этом же году реконструировали Привокзальную площадь на набережной. Вопросы к результату у местных возникли сразу. На площади спилили все деревья, что там росли. Искусственную тень никто тоже не стал делать, что при южном солнце Крыма — очень опасно.
Теперь на довольно крупной площади, где проводят концерты на праздники, гуляют туристы и жители, нет ни единого места с тенью. До этого на площади деревья были — старые и размашистые. На их место не посадили новые саженцы, да и вообще площадь оставили без зелени, как будто в проекте растения просто забыли.
С водой и канализацией всё осталось без изменений. Воду всё так же могут отключить в жару на целый день, старые трубы не выдерживают стоки, и реки коричневого цвета и неприятного запаха льются по городу. Одна из таких в сентябре 2024 года просуществовала около трёх недель, а то и больше.
Не поменялась и ситуация с канализационными насосными станциями прямо на набережной, с которых идут не самый приятный аромат и жидкости, которые стекают на городской пляж. Главное, что у туристов не вызывает это вопросов, а значит — решать не надо.
Обновили и подвижной состав общественного транспорта. Теперь по Феодосии ездят новые автобусы, а не старые «ПАЗики», но хорошо это только с одной стороны. Какое-то время назад в Крыму отключали по ночам мобильные вышки связи. С 23:00 до 6:30 мобильный интернет не работал, валидаторы и терминалы у водителей тоже.
Почти две недели жителей Феодосии на автобусах с самого утра возили бесплатно, но водители решили исправить эту проблему радикально. По утрам общественный транспорт почти перестал ездить и люди, которым надо было по делам, просто скапливались на остановках.
Может показаться, что в городе всё плохо, но это, конечно, не так. Однако лучшее в нём далеко не море. В этом городке есть свой удивительный шарм, особенно ближе к центру и набережной. Всё это можно посмотреть и не в туристический сезон. Сейчас, в начале октября 2024 года, тут до сих пор очень тепло, а в море купаются люди, при этом туристов куда меньше.
По улице Русской в сторону набережной очень забавная архитектура. Дома тут будто игрушечные. Они маленькие, цветные, но украшен только фасад, а боковые стороны прекрасно видно — они из песчаника. Ранее, кажется, дома были друг к другу расположены плотно, но сейчас часть построек выкупили под бизнесы.
Важно уделить внимание и Феодосийской картинной галерее имени Ивана Айвазовского. Это один из крупнейших в мире музеев маринистической живописи. В 2021 году дом художника начали реконструировать. После долгого времени открыт один из самых запоминающихся залов музея — с окнами на потолке.
Идя от музея по набережной можно увидеть дачи Соломона, Милос, Вилла, Флора, Аида, Стамболи и другие. Очень масштабные постройки, которые точно не уступят по красоте питерским дворцам. В большинстве из них сейчас музеи.
Правда, наблюдать за этим будет мешать аудиореклама, которая достаточно громко рассказывает туристам о коммерческих прелестях Феодосии. По какой-то причине город не запрещает её крутить.
В Крыму нет привычных заправок, магазинов и банков. Никто сюда не заходит из-за санкций после 2014 года. Вы не найдёте «Пятёрочку» или «Магнит», «Лукойл» и многое другое. А от местных цен можно упасть в обморок. 95-й бензин будет стоить около 67 рублей, когда на материке — меньше 60, а молоко — от 110 рублей за литр.