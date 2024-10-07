Феодосия: Богом данная и людьми забытая

Может показаться, что в городе всё плохо, но это, конечно, не так. Однако лучшее в нём далеко не море. В этом городке есть свой удивительный шарм, особенно ближе к центру и набережной. Всё это можно посмотреть и не в туристический сезон. Сейчас, в начале октября 2024 года, тут до сих пор очень тепло, а в море купаются люди, при этом туристов куда меньше.