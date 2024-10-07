Если всё потеряно — держи 200 га? Для белгородских аграриев предложили новую помощь

Как рассказал заместитель губернатора, в области существуют сельхозпроизводители, которые сейчас не могут получить доступ к земле из-за обстрелов, эти участки у них единственные. Таких производителей в Белгородской области 57. А общая площадь выбывших земель у них превысила 10 тыс. га.