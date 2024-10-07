Если всё потеряно — держи 200 га? Для белгородских аграриев предложили новую помощь

Posted 7 октября, 08:32
Published 7 октября, 08:32
Modified 7 октября, 08:34
Updated 7 октября, 08:34
Правительство Белгородской области рассмотрит новую меру поддержки пострадавшим от обстрелов сельскохозяйственным предприятиям. Предложение о новой мере поддержки внёс Рустэм Зайнуллин, вице-губернатор по имущественным и земельным отношениям.
Как рассказал заместитель губернатора, в области существуют сельхозпроизводители, которые сейчас не могут получить доступ к земле из-за обстрелов, эти участки у них единственные. Таких производителей в Белгородской области 57. А общая площадь выбывших земель у них превысила 10 тыс. га.
В министерстве по имущественным и земельным отношениям области провели инвентаризацию свободных участков в муниципальной и областной собственности. Таких участков на сегодняшний день около 2 тыс. га.
«Предоставлять земельные участки действительно тем организациям, у которых выбыло землепользование полностью, на каждого не более 200 га для пользования по краткосрочному договору аренды», — завершил чиновник.
Вячеслав Гладков заявил, что сейчас такое решение не примут, вопрос будет дополнительно прорабатываться.