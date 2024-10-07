bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 октября, 08:32

Published 7 октября, 08:32

Modified 7 октября, 08:34

Updated 7 октября, 08:34

Потерявшим землю из-за обстрелов аграриям хотят выдавать в аренду по 200 га

Если всё потеряно — держи 200 га? Для белгородских аграриев предложили новую помощь

7 октября 2024, 08:32
Фото: Изображение Midjourney

Потерявшим землю из-за обстрелов аграриям хотят выдавать в аренду по 200 га

Земельные участки могут передать белгородским сельхозпроизводителям, которые потеряли все свои земли из-за обстрелов. Решение о мере пока не принято, вопрос рассмотрят дополнительно.

Правительство Белгородской области рассмотрит новую меру поддержки пострадавшим от обстрелов сельскохозяйственным предприятиям. Предложение о новой мере поддержки внёс Рустэм Зайнуллин, вице-губернатор по имущественным и земельным отношениям.

Как рассказал заместитель губернатора, в области существуют сельхозпроизводители, которые сейчас не могут получить доступ к земле из-за обстрелов, эти участки у них единственные. Таких производителей в Белгородской области 57. А общая площадь выбывших земель у них превысила 10 тыс. га.

В министерстве по имущественным и земельным отношениям области провели инвентаризацию свободных участков в муниципальной и областной собственности. Таких участков на сегодняшний день около 2 тыс. га.

«Предоставлять земельные участки действительно тем организациям, у которых выбыло землепользование полностью, на каждого не более 200 га для пользования по краткосрочному договору аренды», — завершил чиновник.

Вячеслав Гладков заявил, что сейчас такое решение не примут, вопрос будет дополнительно прорабатываться.

Белгородцы смогут получить новую меру поддержки к следующему учебному году
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков рассказал о новой мере поддержки для многодетных семейГладков рассказал о поддержке талантливых юных белгородцев на 115 млн рублей
#Алёна Мальцева#Белгород
Подпишитесь