Бунтующий человек: что делать, если ваш ребёнок стал трудным подростком

На сайте letidor.ru объясняется, что подростковый бунт является очень важным периодом в жизни ребёнка. Именно в это время он осознает свое «Я», свои желания и потребности. Ребёнок больше не зависит от родителей так, как это было раньше: теперь мнение мамы и папы не является для него авторитетным, а личные желания выходят на первый план. Теперь подростку необходимо, чтобы его безусловно принимали и понимали, старается заявить о себе.