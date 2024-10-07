Бунтующий человек: что делать, если ваш ребёнок стал трудным подростком

Posted 7 октября, 11:44
Published 7 октября, 11:44
Modified 7 октября, 11:46
Updated 7 октября, 11:46
На сайте letidor.ru объясняется, что подростковый бунт является очень важным периодом в жизни ребёнка. Именно в это время он осознает свое «Я», свои желания и потребности. Ребёнок больше не зависит от родителей так, как это было раньше: теперь мнение мамы и папы не является для него авторитетным, а личные желания выходят на первый план. Теперь подростку необходимо, чтобы его безусловно принимали и понимали, старается заявить о себе.
Детский и подростковый психолог-психоаналитик Екатерина Козлова рассказала, что желание заявить о себе наступает примерно в 12 лет. В этом возрасте родителям становится гораздо сложнее общаться с ребёнком. В 13-15 лет в организме и психике подростка происходит множество изменений, что и является так называемым кризисом, который приводит к подростковому бунту.
Существуют разные виды подросткового протеста, но каждый из них одинаково трудный для родителей. Ребёнок может бунтовать, проявлять агрессию и отказываться выполнять просьбы, вызывающе одеваться и конфликтовать с друзьями. Однако протест может быть и безмолвным: ребёнок может молча уходить из дома, игнорировать родителей и не идти с ними на контакт. Важно помнить, что подростку тоже очень сложно.
На сайте «Я — родитель» даётся следующая рекомендация: реагировать на выходки ребенка нужно как можно спокойнее. Ведь такое поведение является своеобразным сигналом о том, что ребёнок уже вырос и нужно что-то менять в ваших взаимоотношениях. Родителю необходимо как можно быстрее это осознать и перестроиться на новую модель общения, что поможет снизить интенсивность протеста.
Психолог Екатерина Козлова утверждает, что наказания в данном случае сделают только хуже и вызовут у подростка ещё больший протест. Поэтому необходимо договариваться, а не давить своим авторитетом. Важно поддерживать подростка в данный период, поскольку все изменения, которые с ним происходят, являются сильнейшим стрессом и нагрузкой для организма и психики.
Через данный процесс проходит каждый ребёнок, но далеко не каждый способен с ним справиться. Помощь психолога необходима, когда у ребёнка наблюдаются навязчивые и суицидальные мысли, попытки суицида, а также депрессивное и подавленное состояние. Кроме того, к специалисту стоить обращаться, когда замечены пищевые нарушения или различные зависимости (алкоголь, наркотики, компьютерные игры).