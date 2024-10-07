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Posted 7 октября, 06:21

Published 7 октября, 06:21

Modified 8 октября, 16:57

Updated 8 октября, 16:57

Белгородцы жалуются на стоящий на улицах автохлам

Белгородцы жалуются на стоящий на улицах автохлам

7 октября 2024, 06:21
Фото: 1MI
Сюжет
Автомобили
Мэр Белгорода Валентин Демидов прокомментировал судьбу брошенных автомобилей в городе в прямом эфире на своей странице ВКонтакте.

Один из жителей города задал вопрос о двух автомобилях — «Москвич» и «Нива», которые были оставлены на Левобережной улице. Демидов ответил, что управа уже направила запрос в ГИБДД для установления собственников этих транспортных средств.

Также во время прямой линии поступила жалоба от жительницы на брошенную «Ладу» на улице Почтовой. По словам мэра, собственник этой машины уже установлен, он проживает на этой улице. В настоящее время специалисты занимаются решением этого вопроса.

«В таких случаях существует определенный порядок действий», — подчеркнул мэр.
Как в Белгороде определяют брошенные авто и ищут их хозяев?
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#Анна Селищева#Общество#Автомобили#Новости Белгорода#Белгород#Брошенные машины
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