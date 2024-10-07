Белгородцы жалуются на стоящий на улицах автохлам

Posted 7 октября, 06:21
Published 7 октября, 06:21
Modified 8 октября, 16:57
Updated 8 октября, 16:57
Один из жителей города задал вопрос о двух автомобилях — «Москвич» и «Нива», которые были оставлены на Левобережной улице. Демидов ответил, что управа уже направила запрос в ГИБДД для установления собственников этих транспортных средств.
Также во время прямой линии поступила жалоба от жительницы на брошенную «Ладу» на улице Почтовой. По словам мэра, собственник этой машины уже установлен, он проживает на этой улице. В настоящее время специалисты занимаются решением этого вопроса.
«В таких случаях существует определенный порядок действий», — подчеркнул мэр.