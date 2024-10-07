Белгородцы никак не дождутся обещанную ещё экс-мэром Ивановым остановку возле УСК

Posted 7 октября, 16:05
Published 7 октября, 16:05
Modified 7 октября, 16:05
Updated 7 октября, 16:05
Жительница Белгорода поинтересовалась, когда возле УСК Светланы Хоркиной появится автобусная остановка и стоит ли вообще ожидать её установки.
На вопрос ответил мэр Валентин Демидов. По его словам, в этом году установка остановочного комплекса не предусмотрена, однако при формировании бюджета на 2025 год средства будут выделять на эти нужды.
Белгородка же отметила, что размещение остановки каждый год переносят: «Очень жаль. В 2022-м обещали на 2023-й, в 2023-м обещали на 2024-й. Теперь ждём 2025-й».
Напомним, что размещение остановки у УСК Хоркиной действительно обсуждают с 2022 года. Тогда экс-мэр Антон Иванов говорил, что этот участок дороги является проблемным, поэтому рядом с будущей остановкой нужен и подземный переход. Чуть позже речь шла уже о надземном переходе.