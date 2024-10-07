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Posted 7 октября, 16:05

Published 7 октября, 16:05

Modified 7 октября, 16:05

Updated 7 октября, 16:05

Белгородцы ждут остановку возле УСК Хоркиной

Белгородцы никак не дождутся обещанную ещё экс-мэром Ивановым остановку возле УСК

7 октября 2024, 16:05
Фото: 1MI
Белгородцы ждут остановку возле УСК Хоркиной

Остановка возле УСК Хоркиной в Белгороде может появиться в 2025 году

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Новости Белгорода
Мэр Белгорода отметил, что при рассмотрении бюджета на 2025 год будут учитывать затраты, необходимые для размещения остановки. Такую информацию градоначальник сообщил местной жительнице.

Жительница Белгорода поинтересовалась, когда возле УСК Светланы Хоркиной появится автобусная остановка и стоит ли вообще ожидать её установки.

На вопрос ответил мэр Валентин Демидов. По его словам, в этом году установка остановочного комплекса не предусмотрена, однако при формировании бюджета на 2025 год средства будут выделять на эти нужды.

Белгородка же отметила, что размещение остановки каждый год переносят: «Очень жаль. В 2022-м обещали на 2023-й, в 2023-м обещали на 2024-й. Теперь ждём 2025-й».

Напомним, что размещение остановки у УСК Хоркиной действительно обсуждают с 2022 года. Тогда экс-мэр Антон Иванов говорил, что этот участок дороги является проблемным, поэтому рядом с будущей остановкой нужен и подземный переход. Чуть позже речь шла уже о надземном переходе.

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