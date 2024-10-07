Белгородцы никак не дождутся обещанную ещё экс-мэром Ивановым остановку возле УСК

Напомним, что размещение остановки у УСК Хоркиной действительно обсуждают с 2022 года. Тогда экс-мэр Антон Иванов говорил, что этот участок дороги является проблемным, поэтому рядом с будущей остановкой нужен и подземный переход. Чуть позже речь шла уже о надземном переходе.