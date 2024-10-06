В салоне осталась кровь? Пожилая белгородка упала в автобусе из-за резкого торможения

Posted 6 октября, 11:24
Published 6 октября, 11:24
Modified 6 октября, 11:26
Updated 6 октября, 11:26
Вчера, 5 октября, в 10:05 по улице Садовой в Белгороде случилось ДТП. 44-летний водитель автобуса допустил резкое торможение, из-за чего 64-летняя пассажирка упала в салоне транспорта.
Судя по кадрам видеозаписи, в результате падения у женщины пошла кровь. Её госпитализировали, однако о её состоянии не сообщили.
Вчера в Белгороде произошла ещё одна авария с участием двух автомобилей, из-за чего водителя одного транспорта пришлось поместить в медицинское учреждение для дальнейшего лечения.