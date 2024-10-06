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Posted 6 октября, 11:24

Published 6 октября, 11:24

Modified 6 октября, 11:26

Updated 6 октября, 11:26

Пенсионерка получила травму из-за резкого торможения автобуса

В салоне осталась кровь? Пожилая белгородка упала в автобусе из-за резкого торможения

6 октября 2024, 11:24
Фото: 1MI

Пенсионерка получила травму из-за резкого торможения автобуса

Сюжет
Автобус
Пенсионерка получила ранения из-за резкого торможения автобуса. С травмами белгородку пришлось госпитализировать, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Вчера, 5 октября, в 10:05 по улице Садовой в Белгороде случилось ДТП. 44-летний водитель автобуса допустил резкое торможение, из-за чего 64-летняя пассажирка упала в салоне транспорта.

Судя по кадрам видеозаписи, в результате падения у женщины пошла кровь. Её госпитализировали, однако о её состоянии не сообщили.

Вчера в Белгороде произошла ещё одна авария с участием двух автомобилей, из-за чего водителя одного транспорта пришлось поместить в медицинское учреждение для дальнейшего лечения.

Кадр из автобуса, где пострадала пенсионеркаКадр из автобуса, где пострадала пенсионерка
Кадр из автобуса, где пострадала пенсионерка. Фото: Госавтоинспекция региона
Белгородец погиб в аварии из-за сердечного приступа
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#Александра Склярова#Белгородская область#Пенсионер#Автобус#Белгород#Пассажирский автобус#Автомобильная авария
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