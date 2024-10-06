Подросток пострадал при очередном обстреле приграничья

В селе Козьмодемьяновка под удар FPV-дрона попал частный дом. В этот момент семья с детьми обедала на летней кухне. Ранения получил 13-летний мальчик, но госпитализация ему не потребовалась: родители самостоятельно обработали ребёнку царапины.