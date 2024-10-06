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Posted 6 октября, 14:41

Published 6 октября, 14:41

Modified 6 октября, 15:10

Updated 6 октября, 15:10

Подросток пострадал при очередном обстреле приграничья

Подросток пострадал при очередном обстреле приграничья

6 октября 2024, 14:41
Фото: 1MI
Сюжет
Обстрел
ВСУ атаковали два населённых пункта Шебекинского округа. Пострадал 13-летний мальчик. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Шебекинский округ подвергся атаке ВСУ днём 6 октября. Под огнём оказались два населённых пункта.

В селе Козьмодемьяновка под удар FPV-дрона попал частный дом. В этот момент семья с детьми обедала на летней кухне. Ранения получил 13-летний мальчик, но госпитализация ему не потребовалась: родители самостоятельно обработали ребёнку царапины.

Помимо дома, в селе Козьмодемьяновка повреждены хозпостройки и автомобиль. Фотографии и видео жители прислали в Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино».

Последствия обстрелаПоследствия обстрела
Последствия обстрелаПоследствия обстрела
Последствия обстрелаПоследствия обстрела
Последствия обстрела. Фото: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино»

Также ВСУ атаковали Шебекино. Фото с дымом также публиковали местные каналы. По информации губернатора, в городе пострадало легковое авто, есть локальные обрывы на ЛЭП.

Дым в Шебекино после обстрелаДым в Шебекино после обстрела
Дым в Шебекино после обстрела. Фото: Telegram-канал «Шо Шебекино»
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