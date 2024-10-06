Подросток пострадал при очередном обстреле приграничья

Posted 6 октября, 14:41
Published 6 октября, 14:41
Modified 6 октября, 15:10
Updated 6 октября, 15:10
Шебекинский округ подвергся атаке ВСУ днём 6 октября. Под огнём оказались два населённых пункта.
В селе Козьмодемьяновка под удар FPV-дрона попал частный дом. В этот момент семья с детьми обедала на летней кухне. Ранения получил 13-летний мальчик, но госпитализация ему не потребовалась: родители самостоятельно обработали ребёнку царапины.
Помимо дома, в селе Козьмодемьяновка повреждены хозпостройки и автомобиль. Фотографии и видео жители прислали в Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино».
Также ВСУ атаковали Шебекино. Фото с дымом также публиковали местные каналы. По информации губернатора, в городе пострадало легковое авто, есть локальные обрывы на ЛЭП.