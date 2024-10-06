К корму — значки: какой автомат появился в центре Белгорода?

Белгородский фотограф Александр Лобынцев купил в новом автомате корм и рассказал о своих впечатлениях. Он отметил, что половина ячеек уже опустела, а вместе с упаковкой белгородцы приобретают и значки, которые можно прикрепить к одежде или сумке.