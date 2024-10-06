bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 октября, 10:05

Published 6 октября, 10:05

Modified 6 октября, 10:07

Updated 6 октября, 10:07

Автомат с кормом

К корму — значки: какой автомат появился в центре Белгорода?

6 октября 2024, 10:05
Фото: страница Валентина Демидова
Автомат с кормом

В центре Белгорода разместили автомат с кормом для уток

К корму прилагаются значки, которые можно повесить на одежду или сумки. О проекте рассказал мэр Белгорода Валентин Демидов, а местный фотограф Александр Лобынцев записал реакцию на работу автомата.

Жительница Белгорода Наталия Вострикова придумала проект, который поможет решить проблему с кормлением уток в парке Победы. Девушка получила грант на реализацию своей задумки благодаря губернаторской программе «Новые возможности 3.0».

Автомат с кормом разместили вблизи пирса напротив домика для уток в парке Победы. В нём можно не только приобрести корм, но и узнать о проблематике кормления водоплавающих хлебопродуктами.

Также под одной крышей с автоматом установили новую точку для обмена книгами: оттуда можно не только бесплатно забрать понравившуюся литературу, но и оставить свою.

Белгородский фотограф Александр Лобынцев купил в новом автомате корм и рассказал о своих впечатлениях. Он отметил, что половина ячеек уже опустела, а вместе с упаковкой белгородцы приобретают и значки, которые можно прикрепить к одежде или сумке.

«Если будете покупать корм, то смотрите, чтобы в ячейке, из которой хотите купить корм, что-то было», — предупредил жителей Лобынцев.
Автомат с кормомАвтомат с кормом
Корм для утокКорм для уток
Точка книгообменаТочка книгообмена
Значок, прилагающийся к упаковке кормаЗначок, прилагающийся к упаковке корма
Автомат с кормом. Фото: страница Валентина Демидова
«Кормят ужасно, еды не хватает»: белгородцы — о питании в ленинградском лагере
Узнать подробнее
Читайте также:
Разные уровни и подсветка: навесной мост появится в парке БелгородаВ центральном парке Белгорода устанавливают кормушки, но для кого?Снова затопило: в парке Победы в Белгороде из-под плитки бьют ключи
#Александра Склярова#Утки#Белгород#Корм#Валентин Демидов#Демидов
Подпишитесь