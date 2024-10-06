К корму — значки: какой автомат появился в центре Белгорода?

Posted 6 октября, 10:05
Published 6 октября, 10:05
Modified 6 октября, 10:07
Updated 6 октября, 10:07
Жительница Белгорода Наталия Вострикова придумала проект, который поможет решить проблему с кормлением уток в парке Победы. Девушка получила грант на реализацию своей задумки благодаря губернаторской программе «Новые возможности 3.0».
Автомат с кормом разместили вблизи пирса напротив домика для уток в парке Победы. В нём можно не только приобрести корм, но и узнать о проблематике кормления водоплавающих хлебопродуктами.
Также под одной крышей с автоматом установили новую точку для обмена книгами: оттуда можно не только бесплатно забрать понравившуюся литературу, но и оставить свою.
Белгородский фотограф Александр Лобынцев купил в новом автомате корм и рассказал о своих впечатлениях. Он отметил, что половина ячеек уже опустела, а вместе с упаковкой белгородцы приобретают и значки, которые можно прикрепить к одежде или сумке.
«Если будете покупать корм, то смотрите, чтобы в ячейке, из которой хотите купить корм, что-то было», — предупредил жителей Лобынцев.