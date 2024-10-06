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Posted 6 октября, 06:31

Published 6 октября, 06:31

Modified 6 октября, 06:34

Updated 6 октября, 06:34

Из GooglePlay удалили приложение, через которое белгородцы могли сообщить о БПЛА

Из GooglePlay удалили приложение, через которое белгородцы могли сообщить о БПЛА

6 октября 2024, 06:31
Фото: Изображение Midjourney
Из GooglePlay удалили мобильное приложение, помогающее в уничтожении беспилотников: белгородцы могут написать о замеченном БПЛА в «Радар. НФ», чем помогут в его быстром обнаружении и ликвидации. Подробности сообщили на сайте РАПСИ.

Из GooglePlay удалили мобильное приложение «Радар. НФ», которое разрабатывалось Народным фронтом для быстрого сообщения о замеченных беспилотниках, диверсионных группах и других чрезвычайных ситуаций.

«На сегодняшний день приложение доступно только в RuStore и AppGallery, также доступен чат-бот в Telegram. Будем разрабатывать веб-версию приложения, чтобы выложить её на сайте Народного фронта. Несмотря на санкции и несправедливые удаления, мы продолжим работу, ведь наше приложение спасает жизни — помогает компетентным органам устранить вражеские беспилотники, предотвратить атаки на жилые дома, критическую инфраструктуру», — отметил руководитель проекта по разработке приложения Михаил Камышев.

На сегодняшний день «Радар. НФ» скачали более 600 тысяч человек. За время работы приложения белгородцы оставили около 10 000 сигналов, что позволило уничтожить десятки беспилотников. А в недавнем обновлении появилась информация о видах БПЛА, чтобы различать их стало проще.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#GOOGLE#Приложение#БПЛА#Уничтожение БПЛА#Радар.НФ
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