Из GooglePlay удалили приложение, через которое белгородцы могли сообщить о БПЛА

На сегодняшний день «Радар. НФ» скачали более 600 тысяч человек. За время работы приложения белгородцы оставили около 10 000 сигналов, что позволило уничтожить десятки беспилотников. А в недавнем обновлении появилась информация о видах БПЛА, чтобы различать их стало проще.